Embolo y Khoukhi ponen los goles y Ricardo Rodríguez y Rubén Vargas, el ritmo: las notas del Qatar-Suiza

Celia Pérez 13 JUN 2026 - 23:17h.

Qatar sorprende y le rasca un empate a Suiza

¿Dónde está Curazao? La historia del paradisíaco país que ha revolucionado el Mundial

Compartir







Qatar y Suiza se han medido este sábado en el segundo encuentro del grupo B este Mundial 2026. Tras el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, suizos y qataríes también igualaron en un partido en el que Embolo, desde el punto de penalti, abrió el marcador y Khoukhi devolvió la igualdad en el tiempo de descuento. Ricardo Rodríguez y Rubén Vargas fueron protagonistas, mientras que Comert y Sow se quedaron sin minutos.

Notas de Qatar

Abunada [6]:fue de lo mejor de Qatar. Evitó que la derrota fuera más abultada. A pesar de cometer penalti a Freuler, estuvo seguro en las faltas y tuvo un par de intervenciones buenísimas ante Ndoye.

Al-Oui [4]: sufrió bastante durante todo el partido, como con Rubén Vargas y Ricardo Rodríguez.

Pedro Miguel [5]: partido correcto y sin grandes alardes.

Khoukhi [7]: lento en ocasiones ante las llegadas del rival. Acabó convirtiéndose en héroe con el gol en el añadido.

Homam Ahmed [6]: fue con todo para tratar de evitar las ocasiones en banda. Acabó siendo fundamental para su equipo asistiendo a Koukhi.

Madibo [4]: dejó bastantes dudas. Dio demasiado espacio en algunas jugadas que aprovecharon los suizos.

Gaber [5]: directo, no se lo pensaba, cortando el juego cuando era necesario. Vio la cartulina amarilla por una falta a Rubén Vargas.

Laye [4]: corrió, lo intentó, metió un centro demasiado pasado, pero con una presencia muy escasa en el juego de su equipo.

Edmilson [6]: tuvo la primera ocasión clara del partido, pero se topó con Kovel, y luego otra en la que se volvió a enconrar con el portero rival.

Afif [5]: trató de darle sentido al juego de Qatar, aunque menos de lo que le gustaría. No estuvo del todo fino.

Abdurisag [4]: prácticamente desaparecido más allá de un balón que trató de aprovechar sin demasiada fortuna.

Sustituciones:

Alaaeldin [5]: poco pudo incidir, apenas le llegaron balones. Tuvo una que se topó con el meta suizo.

Boudiaf [3]: más de lo mismo. Lo intentó, pero apenas conectó.

Fathy [3]: prácticamente desaparecido.

Mohamed Manai [3]: poco o nada incidió en lo que estuvo sobre el terreno de juego.

Al Haydos [-]: no incidió en el juego.

Notas de Suiza

Kobel [7]: muy buen partido. En las pocas que tuvo Qatar, siempre serio, sin ceder.

Akanji [5]: dejó dudas, tuvo un error importante al inicio del partido en el que se confió demasiado en la jugada de Edmilson.

Elvedi [6]: sólido, no cedió y fue con todo en las pocas incisiones qataríes.

Ricardo Rodríguez [7]: subió constantemente y ofreció peligro por su banda. Firmó un buen centro que Ndoye envió fuera.

Aebischer [6]: buena visión del juego, con balones en profundidad y apareciendo por todos lados.

Zakaria [5]: partido justito. Vio la amarilla por una falta a Abdurisag. Llegó muy justo a la ocasión de Edmilson.

Freuler [6]: bastante participativo, aguantó de espaldas y ofreciendo alternativas a sus compañeros. Provocó el penalti que lanzó Embolo.

Xhaka [6]: tuvo centros medidos y un disparo peligrosísimo desde fuera del área que tocó lo justo el meta rival para enviarlo fuera.

Ndoye [7]: trató de desbordar constantemente. Tuvo una ocasión clarísima con un tiro cruzado que se topó con Abunada. otra más tras un buen centro de ricardo rodríguez que se marcó alto y un tiro durísimo en el que volvió a toparse con Abunada.

Vargas [7]: activo en su banda, tratando de desbordar una y otra vez, aunque le costó ante las insistentes entradas de los jugadores qataríes. Ocasión clarísima tras una pared con Embolo que sacó el meta rival.

Embolo [8]: se impuso siempre bien. Se la puso a Freuler en la jugada del penalti y luego fue el encargado de ejecutar la pena máxima, sin dudas, cerca del póster Abunada. Fue un quebradero de cabeza constante para los rivales.

Sustituciones:

Fabian Rieder [4]: tuvo un buen robo con el que trató de colarse en la defensa qatarí, pero terminó perdiendo.

Johan Manzambi [5]: probó fortuna con un disparo que se marcho fuera.

Amdouni [4]: lo intentó, aunque sin demasiada presencia.

Jashari [4]: incidió poco en el juego.

Muheim [2]: quedó señalado en el gol qatarí, en el que Khoukhi le ganó la marca.