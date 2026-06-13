David Raya cuenta cómo viven el debate de la portería y eleva a Unai Simón

Celia Pérez 13 JUN 2026 - 19:55h.

El meta ha pasado por rueda de prensa para analizar la actualidad de la selección

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A dos días del debut de la selección española en el Mundial, uno de los debates que rodean al equipo de Luis de la Fuente es la portería. Quién será el encargado de defender la meta es el runrún que rodea al equipo, con opiniones de todos los gustos, pero que desde dentro, tal y como cuenta David Raya viven con total naturalidad.

Cómo viven el debate: "Pues con total naturalidad. Siempre ha habido mucha competencia, sobre todo en la selección con los porteros, con total naturalidad, compañerismo. Empujando uno al otro para ser mejores y hacer la vida un poquito difícil al míster para quien tenga que elegir no sea fácil. Estamos todos para ayudar al equipo. Al que le toque juga lo va a hacer lo mejor que puede y los que se queden fuera, ayudando desde fuera. Con compañerismo intento ayudar siempre".

Mejores porteros del mundo: "Yo creo que sí. No solo a nosotros, también a nuestros compañeros. Si estamos al 100% todos los días, nosotros nos hacemos mejor, incluso a nuestros compañeros. Lo vivimos con total naturalidad. Sabemos que tenemos una gran selección. No solo los porteros que están aquí, sino los que no han podido venir".

Si afecta debate externo: "Creo que la portería está en muy buenas manos, juegue quien juegue. Creo que Unai desde que debutó ha dado un nivel altísimo. Hemos ganado la Nations league, la Eurocopa con él. Es un gran portero que nos ha dado estos títulos. Las criticas van por buscar el titular o por buscar el debate, pero la competencia es muy buena. Ya no solo Joan, yo, Remi... No nos podemos olvidar de Robert, ahora también vino Leo en el grupo de apoyo, que aparte de ser un gran potero es una gran persona. Yo creo que con Unai hemos ganado estos títulos y ha sido muy importante para nosotros".