Lewandowski y por qué celebró el gol de España a Argentina en la final del Mundial

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUL 2026 - 13:39h.

El futbolista polaco estuvo animando a La Roja durante la final del Mundial en el palco de exinternacionales españoles

Eric García salvó a España de encajar un gol mientras celebraban: el detalle de una cámara lo revela

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La victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 dejó una imagen que llamó la atención de muchos aficionados. Robert Lewandowski, presente en el MetLife Stadium, fue captado cerca de los campeones del mundo de 2010 y celebrando tanto el gol de Ferran Torres como la conquista de la Copa del Mundo por parte de la Selección Española. Esto generó numerosos comentarios en redes sociales ya que nadie entendía el motivo, pero el exjugador del FC Barcelona lo ha explicado días después.

Robert Lewandowski animó a la Selección Española por sus excompañeros del FC Barcelona

El delantero polaco vivió con especial ilusión el triunfo de España por la relación que mantiene con varios de los protagonistas del título. Lewandowski compartía vestuario hace pocas semanas con buena parte de la columna vertebral de la Selección y ha destacado la alegría que siente al verles conquistar el mayor éxito posible a nivel internacional. "Muchos de mis compañeros del Barcelona han ganado la Copa del Mundo y estoy muy feliz por ellos", comentó.

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Estas declaraciones ayudan a comprender las imágenes que circularon durante la final. En distintos momentos del encuentro se pudo ver a Lewandowski siguiendo el partido desde una zona próxima al palco en el que se encontraban los campeones del mundo de 2010. Además, las cámaras captaron su reacción de alegría en el gol de Ferran Torres y al acabar el encuentro.

El delantero ha dejado claro que el vínculo diario que mantenía con los futbolistas del Barcelona hizo que animara a la Selección Española antes que a Argentina. El polaco ha felicitado públicamente a sus compañeros por la conquista del Mundial y ha asegurado sentirse especialmente orgulloso de ellos. "Muchos jugadores son muy jóvenes y hace unas semanas estaba jugando con ellos y ahora puedo mirar como juegan campeones para el Barcelona", dijo.

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Este gesto también refleja el papel de veterano que tenía dentro del vestuario azulgrana. Un rol que va a ser difícil de suplir tras su marcha a Chicago Fire, donde ya ha debutado disputando 62 minutos en la derrota frente al Inter de Miami en la jornada 16 de la MLS.