La celebración del 'español' Lewandowski rodeado de las leyendas de 2010

Juan Pérez 20 JUL 2026 - 09:46h.

El polaco iba con España por su actual lazo con los jugadores blaugranas

El dato que convierte el título de campeón en algo único: ellas lo hicieron primero

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La reunión de antiguos alumnos de la clase del 2010 con los ganadores del Mundial de Sudáfrica vivió de manera especial la victoria de España ante Argentina en Nueva York con dos detalles significativos en el gol de Ferrán Torres. La quedada en la grada de los Casillas, Xavi, Iniesta y compañía tenía un hueco guardado para la historia a Sergio Ramos y Míchel Salgado por escapar del primer plano en el momento más oportuno, mientras que Robert Lewandowski aparecía en la foto como uno más de La Roja.

La formalidad de un palco se pierde por completo con un gol que cambia la historia del fútbol español, algo que consiguió Andrés Iniesta hace 16 años y ahora él mismo ha vivido al otro lado. Ese éxtasis de la celebración no apareció en todos los rostros invitados, porque tanto Sergio Ramos como Míchel Salgado habían dejado sus asientos dándole protagonismo indirectamente al resto de sus compañeros, y a un Lewandowski a quien nadie esperaba en el bloque.

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Robert Lewandowski parece un español más. A escasos metros de todas las leyendas de España, su celebración es la de ese compañero feliz que sabe que en algún momento su selección va a anotar. Sin la pasión de David Villa o de Fernando Llorente, el polaco aparece entre todos los españoles como uno más disfrutando de la victoria de La Roja en un palco donde disfruta de pie del encuentro.

Su presencia no tiene una explicación lógica más allá del disfrute del propio fútbol desde la final de un Mundial, pero tiene suficientes conexiones con España como para entender el lazo con esa generación del 2010 a la que acompaña. Su reciente fichaje con los Chicago Fire de la MSL lo acerca al partido de Nueva York, pero más aún lo hacen sus vivencias con el FC Barcelona las últimas temporadas. Su relación con el núcleo principal de La Roja como Cubarsí, Olmo, Pedri o Lamine hacen que su celebración tenga más sentido.

Tal ha sido su conexión, que el delantero polaco ha confesado que no podía fichar por otro club de Europa tras lo vivido en Can Barça, razón por la que se ha marchado a Estados Unidos a disfrutar de su última etapa como jugador a sus 37 años. Tal es su motivación que incluso ha subido a las stories de sus redes sociales el momento en el que España levanta el título de campeón del mundo.

El lapsus de Sergio Ramos y Míchel Salgado durante el gol de Ferrán

Los dos únicos ausentes de la celebración de las leyendas del 2010 son Sergio Ramos y Míchel Salgado, que parecen estar en el palco en el momento más importante. De hecho los dos se dan una carrera para disfrutar de la celebración, aunque seguramente no hayan visto la volea de Ferrán, o al menos no como lo han disfrutado sus compañeros en la grada.