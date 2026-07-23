Alberto Cercós García 23 JUL 2026 - 13:31h.

Marc Márquez continúa con su particular calvario en el hombro derecho, con diferentes momentos de sufrimiento

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Marc Márquez está en plenas vacaciones de verano con la mirada puesta en revalidar el título de MotoGP. Su 2025 con Ducati rozó la perfección, hasta que se lesionó en el tramo final de la temporada y ya con la corona conseguida. Esa lesión, que sufrió durante el Gran Premio de Indonesia del curso pasado, le está lastrando más de lo esperado. Tanto que, tras un inicio de 2026 muy irregular, decidió pasar de nuevo por quirófano para arreglar unas molestias en su malherido hombro derecho. Ese calvario que sigue sufriendo pese a mejorar, no solo lo vive encima de la moto. En su día a día, haciendo las cosas más cotidianas, también.

El piloto de Ducati atraviesa su mejor momento de la temporada a nivel deportivo. Tras pasar nuevamente por quirófano y arreglar sus malas sensaciones en el hombro, su 2026 ha dado un giro radical. Su remontada está siendo apoteósica, situándose -tras Sachsenring- en tercera posición en el Mundial y con la intención de colocarse líder cuanto antes. Márquez no solo pasó el rodillo en Alemania, sino que también destacó en Balaton Park y Brno, y salvó los muebles tanto en Mugello como en Assen. Resultados muy importantes para no terminar más lastrado a nivel físico y, sobre todo, para acercarse al ansiado liderato.

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La prohibición más sorprendente de Marc Márquez

Pero no todo es color de rosas, ni mucho menos. Márquez continúa sufriendo y sigue sin estar al 100% físicamente. Tanto es así que recientemente ha desvelado cuáles son algunas de sus prohibiciones más impactantes en su día a día. La que más impresiona, y que tiene bien clara, es la de no dormir bajo ningún concepto del lado derecho. Es decir, nunca apoyar más de la cuenta su delicado hombro.

"Evidentemente tengo prohibido dormir de lado derecho en la cama, o sea, tengo que dormir de izquierda por el hombro. Si me duermo del lado derecho, al día siguiente no sirvo para nada. Entonces eso ya está prohibido. Lo noto enseguida. Si alguna noche, porque claro, te mueves durmiendo y me duermo media horita del lado derecho, enseguida ya me despierto de la molestia", confiesa Márquez en una charla en el canal de Youtube Soy Blak.