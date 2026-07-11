Marco Bezzecchi se rompe la clavícula, dice adiós a Sachsenring y Marc Márquez lo podría aprovechar

Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 13:54h.

Una nueva caída de Marco Bezzecchi le deja KO y se rompe la clavícula izquierda

Marc Márquez se acuerda en Sachsenring de Rafa Nadal y de sus victorias en Roland Garros: "Si no gana es noticia"

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El destino en el Mundial de MotoGP está siendo bastante cruel para Marco Bezzecchi. Tras un inicio de año bastante positivo para los intereses del italiano y liderando la clasificación general de pilotos durante varios Grandes Premios, el devenir de Bezzecchi no es del todo esperanzador. Ya son varias las carreras en las que no ha podido puntuar y en Sachsenring le pasará exactamente lo mismo. Una durísima caída durante la clasificación le ha dejado KO para el resto del fin de semana: se ha roto la clavícula izquierda y ya está poniendo rumbo a Italia para ser operado cuanto antes.

"Tras la caída, Marco Bezzecchi fue trasladado al centro médico del circuito, donde, bajo la supervisión del director médico de MotoGP, el Dr. Ángel Charte, se le realizó una radiografía que reveló una fractura completa y desplazada de la clavícula izquierda. Este tipo de fractura requiere una intervención quirúrgica para una recuperación óptima, que llevará a cabo el Dr. Giuseppe Porcellini en Italia. Marco Bezzecchi tiene previsto regresar a Italia lo antes posible. Os mantendremos informados», informaban desde Aprilia confirmando los peores presagios.

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Marc Márquez, al acecho del liderato del Mundial

Con Bezzecchi fuera de combate y con las Aprilia sufriendo más de lo esperado en Sachsenring, Marc Márquez lo tiene todo para recuperar mucho terreno en el Mundial. El piloto catalán saldrá desde la 'pole' tanto en la 'sprint' como en la carrera larga del domingo, y con sus rivales lejos. Ya no solo Bezzecchi estará KO y casi con total seguridad le adelantará en la general, sino que otros como Jorge Martín o Ai Ogura han sufrido en la clasificación.

Son 40 los puntos que separan a Marc Márquez del liderato. Bajo ninguna condición se irá de vacaciones liderando el Mundial, pero sí podría acercarse si este fin de semana hace pleno y suma los 37 puntos posibles. El batacazo de Bezzecchi no hace otra cosa que avivar aún más las aspiraciones de título para Máquez.