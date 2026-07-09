El sufrimiento de Fernando Alonso con el motor Honda que la F1 no enseña: se apaga de repente en plena recta

Alberto Cercós García 09 JUL 2026 - 11:07h.

La carrera en Silverstone no empezó de la mejor manera para los intereses de Fernando Alonso

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La temporada 2026 sigue convirtiéndose en un auténtico calvario para Fernando Alonso. La esperada alianza entre Aston Martin y Honda, llamada a devolver al equipo británico a la lucha por las victorias con el nuevo reglamento técnico, está dejando más dudas que certezas por culpa de unos preocupantes problemas de fiabilidad que se repiten carrera tras carrera. El último episodio llegó en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, donde el bicampeón español sufrió un inesperado apagón de la unidad de potencia durante la vuelta de calentamiento. Una escena que la realización oficial de la Fórmula 1 no llegó a mostrar en directo, pero cuyas imágenes ya circulan ampliamente por las redes sociales y reflejan con claridad el momento en el que el Aston Martin pierde toda la potencia en plena recta antes de volver a arrancar unos instantes después.

La frustración de Alonso quedó patente en las comunicaciones por radio con su equipo. "El coche se ha apagado por completo de repente y se ha vuelto a encender", explicó el asturiano mientras intentaba regresar a la parrilla. Sin embargo, la situación empeoró cuando la dirección de carrera decidió iniciar el procedimiento de salida sin esperar a que pudiera recuperar su posición. La reacción del español fue inmediata y muy crítica. "Ridículo cuánto han esperado. Vergonzoso", protestó por radio evidenciando su enfado por una decisión que le obligó a comenzar la prueba en clara desventaja después de un problema completamente ajeno a su pilotaje.

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Fernando Alonso sigue sin levantar el ánimo

El incidente vuelve a poner el foco sobre el difícil estreno de Honda en esta nueva era de la Fórmula 1 junto a Aston Martin. Después de un proyecto que generó enormes expectativas por la llegada de nuevas normas técnicas y la ambición del equipo de Silverstone, la realidad está siendo muy distinta. Los fallos mecánicos y eléctricos se han convertido en un lastre constante para Alonso, que ve cómo cada fin de semana aparecen nuevos contratiempos que comprometen sus opciones incluso antes de apagarse el semáforo. El apagón sufrido en Silverstone, oculto por la señal internacional pero inmortalizado por aficionados desde las gradas, es una nueva muestra del sufrimiento que está viviendo el piloto español en una temporada en la que la fiabilidad del motor Honda se ha convertido en su principal enemigo.