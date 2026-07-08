Adrian Newey diseña un coche más rápido que un F1 y Manu Carreño clama al cielo

Alberto Cercós García 08 JUL 2026 - 15:43h.

Adrian Newey diseña un coche que corre más que un F1 en Spa y Manu Carreño se pregunta por qué Fernando Alonso no tiene algo así en Aston Martin

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Adrian Newey volverá a acaparar todas las miradas en el próximo Festival de Goodwood con el estreno dinámico del RB17, el espectacular hiperdeportivo que supuso su último gran diseño para Red Bull antes de iniciar su nueva etapa en Aston Martin. El ingeniero británico estará presente en el famoso evento británico para ver en acción una máquina concebida sin las limitaciones del reglamento de la Fórmula 1 y que representa el máximo exponente de su filosofía aerodinámica. Aunque su debut será únicamente en modo de exhibición, la expectación es enorme por comprobar cómo se comporta un coche llamado a romper todos los esquemas dentro del segmento de los hiperdeportivos.

Y es que el RB17 es una auténtica locura sobre ruedas. Equipado con un motor V10 atmosférico de 4,5 litros capaz de superar las 15.000 revoluciones por minuto, asistido por un sistema híbrido que eleva la potencia total hasta los 1.200 CV, el modelo apenas pesa unos 900 kilos gracias a una construcción íntegra en fibra de carbono. Su aerodinámica, desarrollada con la experiencia de Newey en la Fórmula 1, le permite generar cifras de carga propias de un monoplaza, hasta el punto de que desde Red Bull sostienen que, en circuitos como Spa-Francorchamps, podría ser aproximadamente un segundo por vuelta más rápido que un Fórmula 1. Unas prestaciones difíciles de creer, pero que reflejan hasta dónde ha querido llegar el considerado por muchos como el mejor diseñador de la historia del automovilismo.

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Manu Carreño ironiza con Fernando Alonso

Precisamente esa superioridad provocó la reacción de Manu Carreño en ElDesmarque, donde tiró de humor para relacionar el RB17 con la complicada situación deportiva de Fernando Alonso. "Qué pena que no le hayan dado ese a Fernando Alonso", bromeó el periodista en una clara referencia al AMR26 que también ha sido diseñado por Adrian Newey para Aston Martin. Un comentario cargado de ironía que refleja la frustración de muchos aficionados al ver que el asturiano sigue lejos de pelear por las posiciones de cabeza, mientras Newey demuestra una vez más de lo que es capaz cuando diseña un coche sin las restricciones de la Fórmula 1.