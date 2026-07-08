Nadie habla de él, pero es el líder de MotoGP: Jorge Martín quiere ganar a Marc Márquez

Tras diez Grandes Premios, Jorge Martín lidera el Mundial de MotoGP y es uno de los favoritos para ganar el título

Marc Márquez llega a Alemania con una misión muy importante: ganar y hacer de Sachsenring un punto de inflexión

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El Mundial de MotoGP está a las puertas de su ecuador. Cuando pase el Gran Premio de Alemania quedará, exactamente, la mitad del Campeonato por delante. Y si todo va bien para los intereses de Jorge Martín en Sachsenring, se irá de vacaciones liderando la clasificación general de pilotos. Algo que claramente es inesperado por diferentes motivos. El principal, por un 2025 plagado de lesiones y de situaciones al límite. Martín pasó casi más tiempo en el hospital que en pista, su confianza en Aprilia bajó radicalmente y poca gente -ni él mismo- se esperaba tener tan buenos resultados en esta primera mitad de la temporada. A fin de cuentas, el madrileño está siendo uno de los pilotos más regulares de la parrilla: cuenta solo con dos ceros en domingo, dos victorias al 'sprint', el triunfo en la carrera de Le Mans y varios podios.

La realidad es que Jorge Martín es uno de los firmes candidatos al título. Como ya hizo en 2024, el piloto español podría luchar por su segunda corona en MotoGP. Pese a que todo el mundo pone el 'foco' en el mercado de cara al 2027 o incluso en nombres como Marc Márquez o Pedro Acosta para batallar este mismo curso por el título, la realidad es que Martín está aprovechando a las mil maravillas cada error de sus rivales para liderar el Mundial. Con regularidad, con la confianza totalmente recuperada y rozando el 100% físico, el madrileño puede dar la sorpresa.

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Jorge Martín quiere ganar a Marc Márquez

Uno de los mayores retos que tiene Jorge Martín por delante es el de ganar a Marc Márquez. Cara a cara. En 2024 la historia de Márquez era muy diferente. Pese a estar en todo momento cerca tanto de Martín como de Pecco Bagnaia, nunca fue un contendiente real al título. Ganó carreras con Gresini y se afianzó como una amenaza, siempre a la estela de los otros dos pilotos mencionados; pero Márquez usó el 2024 como un trampolín para rendir en plenitud en 2025.

Ahora las cosas han cambiado. Márquez está yendo de menos a más en este 2026 y qué mejor que ver un duelo con Martín por el título de MotoGP. Jorge siempre ha querido batirse con Marc. Porque ganar al nueve veces campeón del mundo son palabras mayores. El contexto actual es claro: entre ambos, hay 40 puntos de diferencia. No son nada, poco más de un fin de semana. Pero la presión puede aparecer en cualquier momento.

Con Martín recuperando su mejor versión y, sin ruido, liderando el Mundial, la segunda parte de la temporada se antoja trepidante. Porque nadie habla de él, puede que sea uno de los tapados (tampoco ayuda su situación con Aprilia), pero que Jorge Martín está para luchar por el título es innegable.