El nuevo reto que Jorge Martín tendrá en 2027: empezar de cero y ganar con Yamaha

Alberto Cercós García 01 JUL 2026 - 10:42h.

Tras pasar por Pramac Ducati y Aprilia, Jorge Martín empezará en 2027 un nuevo reto con Yamaha

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El futuro de Jorge Martín ya es oficial (¡oh, sorpresa!). Yamaha ha anunciado este miércoles el fichaje del vigente líder del Mundial junto al japonés Ai Ogura, una apuesta de largo recorrido que unirá a ambos pilotos con la fábrica de Iwata hasta finales de 2028. La llegada de la nueva pareja supone el final de la etapa de Fabio Quartararo y Álex Rins al frente del proyecto y abre una nueva era marcada por un objetivo tan ambicioso como complejo: devolver a Yamaha a la lucha por las victorias y los títulos. Para Martín, además, el desafío adquiere una dimensión especial, ya que afrontará un proyecto prácticamente desde cero en un momento de profunda transformación técnica dentro de MotoGP.

La temporada 2027 marcará el inicio de un nuevo reglamento con la entrada de las motos de 850cc, un cambio que promete alterar el orden establecido y ofrecer oportunidades a los fabricantes que mejor interpreten la nueva normativa. En ese contexto, Yamaha confía en que la experiencia acumulada por Martín durante su paso por Ducati y posteriormente por Aprilia sea una de las claves para acelerar el desarrollo de una moto que lleva varias temporadas lejos del nivel competitivo que mostró en la pasada década. El español ha conocido de primera mano dos filosofías técnicas diferentes y ha trabajado con estructuras ganadoras, un conocimiento que ahora deberá trasladar a una marca que busca reconstruirse para aprovechar el reinicio que supondrá la nueva reglamentación.

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La apuesta de Yamaha también responde al extraordinario momento deportivo que atraviesa Martín. El madrileño llega reforzado tras un brillante Gran Premio de Assen, donde se situó como nuevo líder del Campeonato del Mundo gracias a un fin de semana sólido que confirmó su candidatura al título. En esa misma cita, Ai Ogura firmó una actuación memorable al conquistar la victoria. Unos resultados que deben sacar una amplia sonrisa en Yamaha. El rendimiento de ambos en uno de los escenarios más exigentes del calendario representa una inyección de optimismo para un fabricante que necesita recuperar confianza después de varios años alejados de la pelea por el campeonato.

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A partir de 2027, Martín dejará atrás el objetivo inmediato de conquistar títulos para asumir otro igual de exigente: construir un proyecto ganador desde sus cimientos. No será la primera vez que un campeón afronte el reto de liderar la recuperación de una fábrica histórica, pero sí uno de los movimientos más trascendentes del próximo ciclo de MotoGP. Si Yamaha consigue interpretar antes que sus rivales el reglamento de 850cc y Martín logra trasladar al box la experiencia adquirida en Ducati y Aprilia, la alianza podría convertirse en una de las grandes historias de la nueva era del campeonato. El desafío será enorme, pero también lo será la oportunidad de devolver a Yamaha al lugar que durante años ocupó entre las referencias de la categoría reina.