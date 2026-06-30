Adrian Newey se rinde ante Fernando Alonso y quiere darle argumentos para que renueve

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUN 2026 - 12:55h.

El ingeniero británico ha confirmado que las primeras mejoras de la temporada llegarán en Hungría

Adrian Newey habla por primera vez de su proyecto fallido en Aston Martin: "Lo necesitamos para resurgir más fuertes"

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Aunque el futuro de Fernando Alonso parezca estar pintado de color verde, continúa siendo una de las grandes incógnitas dentro de la Fórmula 1. El asturiano ya ha avisado en numerosas ocasiones que su continuidad para la próxima temporada dependerá, en gran medida, de la competitividad del proyecto. Adrian Newey lo sabe y, por primera vez, ha reconocido abiertamente que la gran actualización prevista para el Gran Premio de Hungría puede resultar decisiva para convencer al bicampeón del mundo de seguir al volante.

El ingeniero británico, en una extensa entrevista concedida a los medios oficiales de Aston Martin, ha destacado la importancia que tiene Alonso dentro del proyecto a largo plazo. Más allá de su velocidad, Newey considera que su capacidad para desarrollar el monoplaza convierte al español en una pieza difícilmente reemplazable, pero también admite que el piloto necesita comprobar que el equipo está avanzando en la dirección correcta para seguir con ellos.

Aston Martin introducirá un importante paquete de mejoras en Hungría

Aston Martin presentará en Hungría el primer paquete técnico de la temporada y aunque Newey ha evitado fijar objetivos concretos, sí confirma que las modificaciones van más allá de una simple actualización aerodinámica. "La arquitectura del chasis y la caja de cambios no cambia de forma sustancial, pero hemos reducido el peso de ambos. La suspensión delantera no ha cambiado y la suspensión trasera se ha revisado ligeramente", comentó.

"Hemos desarrollado un nuevo morro y hemos revisado sustancialmente las superficies aerodinámicas. Así pues, aunque la estructura básica es similar, se trata de un importante paquete aerodinámico acompañado de una reducción significativa del peso", explicó. El ingeniero ha preferido mantener la prudencia antes de hablar del rendimiento esperado. “Estamos prediciendo un gran paso adelante, pero soy reacio a poner cifras porque nuestras herramientas de simulación todavía no están tan desarrolladas ni correlacionadas como deberían”, dijo.

Adrian Newey coloca a Fernando Alonso como una figura clave dentro de Aston Martin

La actualización que Aston Martin estrenará en Hungría llega después de meses de trabajo y de una decisión estratégica que ha obligado al equipo a renunciar a pequeñas evoluciones durante la primera parte del campeonato para concentrar todos sus recursos en un único paquete de mejoras. Newey ha sido muy claro sobre la importancia de esa evolución para Fernando Alonso. “Es muy importante. Fernando está realmente deseando que llegue esta actualización y, si funciona como esperamos, estará en el cockpit una temporada más”, dijo.

Además, el británico ha explicado que el asturiano es una pieza clave para el proyecto. “Dada su experiencia, su sensibilidad con el coche y su capacidad para guiar el desarrollo, es un activo extraordinario. Pero quiere ver un progreso claro y tangible. Si podemos demostrar que nos estamos moviendo decididamente en la dirección correcta, está absolutamente comprometido con seguir pilotando”, aseguró. Estas palabras de Newey reflejan que el desarrollo del nuevo AMR26 'B' no solo marcará el rumbo deportivo del equipo durante la segunda mitad del campeonato, sino también el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1.

Finalmente, Newey ha lanzado un mensaje de esperanza hacia el futuro sobre el proceso por el que está pasando Aston Martin. "Ahora somos una organización mucho más madura, y eso me hace ser muy optimista respecto a lo que está por venir", concluyó.