Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 19:05h.

Fernando Alonso ha recibido varias sanciones e ironiza sobre ello tras terminar último en Austria

Aston Martin sigue en declive y Fernando Alonso avisa de nuevos problemas en su AMR26

Compartir







Fernando Alonso ha tenido uno de esos domingos para el olvido con Aston Martin. Si ya de por sí verle rodar con un ritmo notable o cerca de los puntos es algo impensable ahora mismo, lo vivido en el trazado austriaco del Red Bull Ring lo supera prácticamente todo. Durante la carrera le han doblado hasta en tres ocasiones, ha recibido varias sanciones y él mismo, una vez terminada la prueba, se enteraba de cosas que ni entendía. Más allá de ver la bandera de cuadros, que ya es algo positivo teniendo en cuenta las prestaciones del AMR26, Alonso insiste en lo lejos que se encuentra el proyecto del nivel esperado.

"Bueno, no fue inesperado. Obviamente, sabemos dónde estamos. Sabemos que va a ser lo mismo en Silverstone y Spa. Así que, sí, intentamos aprender todo lo que podemos en esos fines de semana. Sabiendo que el rendimiento no está ahí, todavía necesitamos mejorar algunas cosas operativas, ya sabes, cosas que todavía necesitamos mejorar durante el fin de semana. Y, sí, usamos este tiempo para eso. Difícil en este momento, obviamente, cuando estás tan lejos. El ritmo es difícil porque estás luchando siempre en cada vuelta con un coche complicado. Pero, sí, como he dicho, nada nuevo. Llegamos al fin de semana sabiendo cuál es el reto que tenemos por delante. Y aceptamos el reto e intentamos mejorar", resume el asturiano en declaraciones recogidas por Motorsport.

PUEDE INTERESARTE Las impactantes heridas y quemaduras de Álex Márquez: así está tras un nuevo susto

Fernando Alonso ironiza con sus sanciones

Las sanciones han estado a la orden del día durante todo el Gran Premio, aunque no para George Russell. Alonso, en carrera, se vio perjudicado por ir más rápido en el pit-lane y por no aminorar bajo bandera amarilla. Luego, se enteró de otra: ignorar unas bandera azules.

Alonso, más allá de cortarse y antes de ir con los comisarios de carrera, tiró de ironía en MARCA. "No sé, ahora iré... lo mismo me meten ahora tres minutos de sanción. Ya se vio ayer con la bandera amarilla", zanjaba.