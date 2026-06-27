Las impactantes heridas y quemaduras de Álex Márquez: así está tras un nuevo susto

Alberto Cercós García 27 JUN 2026 - 19:02h.

Álex Márquez ha podido terminar su jornada de sábado sin problemas, pero sus heridas impactan muchísimo

Marc Márquez se marca un objetivo alejado del podio y actualiza el estado de su hermano Álex: "Está bien"

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Álex Márquez está viviendo otro fin de semana muy complicado en el Mundial de MotoGP. El piloto del Gresini Racing sufrió una dura caída este viernes durante la jornada de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Assen, que le dejó múltiples heridas y quemaduras por abrasión en diferentes partes del cuerpo. Un nuevo contratiempo que llega apenas unas semanas después del fuerte accidente que protagonizó en Montmeló, donde también terminó muy dolorido. Pese al golpe sufrido en territorio neerlandés, el español decidió seguir adelante con su programa del fin de semana y este sábado volvió a subirse a la Ducati para disputar tanto la Q2 como la carrera al 'sprint'.

Las imágenes posteriores a la jornada dejaron claro el precio que ha tenido que pagar por competir. Tras bajarse de la moto pudieron apreciarse las importantes abrasiones y quemaduras provocadas por el deslizamiento sobre el asfalto durante la caída del viernes, especialmente en brazos y otras zonas del cuerpo. Aún así, Márquez completó la clasificación y la 'sprint', en la que fue capaz de rodar con un ritmo competitivo pese al evidente dolor. Su participación era una incógnita tras el accidente, especialmente por el desgaste físico acumulado después del incidente sufrido en Montmeló, pero el pequeño de los Márquez volvió a demostrar su capacidad para sobreponerse a las adversidades.

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Con dolor, pero con buenas sensaciones

Al término de la jornada, el piloto de Gresini no escondió el sufrimiento con el que tuvo que afrontar cada vuelta. "La pregunta es qué no me duele. Me duele todo", empezó resumiendo el de Gresini al término del día. "Llegué aquí a medias, y tras la caída de ayer queda un cuarto de cuerpo y de energía. Pero por todo lo demás, no es un problema muy grande lo que siento encima de la moto. Por eso he querido hacer la carrera al sprint. He corrido con dolores en mi vida, pero tanto como hoy no. He ido de menos a más, y al final he podido ganar posiciones, pero sin volverme loco", explicaba.

El español también explicó que dentro de su propio equipo hubo dudas sobre si debía disputar la sesión clasificatoria por el riesgo que suponía. "Esta mañana, tanto el equipo como otras personas de mi equipo me han recomendado no hacer la Q2, porque es verdad que es donde más fuera de control, y donde pueden pasar más cosas. Y en la 'sprint' me he sentido bien. Me lo he tomado con mucha calma, porque lo que quería era estar encima de la moto y acumular kilómetros. Y poco más", concluyó Márquez, que ahora espera recuperarse físicamente para afrontar en las mejores condiciones posibles la carrera del domingo en Assen.