Pepe Jiménez Sevilla, 16 AGO 2026 - 00:43h.

El entrenador recordó las palabras del presidente tras ganarle al Atleti

Preparen lo que puedan para el Manicomio de Nervión

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No quería decirlo, no quería polémica, pero Luis García Plaza no lo olvida. El técnico del Sevilla atendió a los medios de comunicación tras el triunfo de su equipo ante el Rayo Vallecano y, entre otros muchos temas, mandó un dardo a "un profesional del fútbol", que bien podría ser el presidente del Levante, por jugar con canteranos.

En aquella cita, con el Sevilla ahogado por el descenso, Simeone llegó al Sánchez-Pizjuán con un once lleno de canteranos y los de García Plaza vencieron justo antes de que el Levante jugase su cita. Pablo Sánchez, presidente del conjunto granota, apareció en DAZN y mostró su indignación.

"Es una jornada también difícil de entender. Ha habido resultados, no podemos decir sorpresa, pero sí resultados poco previsibles con alineaciones... ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores. Esa es la realidad. También es verdad que esto suele pasar, casi todas las temporadas, pero no por ello no deja de ser algo poco bonito desde mi punto de vista", decía sin mencionar al Sevilla.

Tampoco mencionó García Pablo al presidente del Levante, pero sí dejó en evidencia su enfado con aquellas declaraciones.

Tras recordar que él había jugado con dos canteranos como titulares, García Plaza dijo que no iba a decir mucho más, pero al ser preguntado por ello, lo explicó. "Es un discurso para un profesional del fútbol, fuera prensa y fuera aficionados. ¿No estuviste el día del Atlético de Madrid?", decía a uno de los periodistas allí presentes. "Algún profesional del fútbol por ahí dijo que por jugar con canteranos... ¿He regalado el partido yo? Algún profesional dijo que nos habían regalado el partido por la alineación de canteranos del Atlético de Madrid".

Parece que García Plaza no olvida lo ocurrido, no olvida los comentarios y deja claro que quiere seguir creciendo en el Sevilla... con o sin canteranos.