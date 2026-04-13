Ángel Cotán 13 ABR 2026 - 21:15h.

"Ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores"

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Sigue el lío. A expensas de lo que ocurra esta noche en el Ciutat de Valencia, el Levante es colista tras los puntos que han arañado los equipos inmersos en la lucha por no descender. Una situación nada cómoda y que complica su permanencia en LALIGA EA Sports, aunque el mandamás granota se siente perjudicado. Pablo Sánchez, a pie de campo, denuncia las alineaciones dispuestas por algunos clubes.

En el micrófono de DAZN, el presidente del Levante expresó su sentir y el de toda su afición tras los resultados que se han producido en esta jornada 31. Las victorias de Sevilla, Elche, Oviedo y Mallorca, además del empate del Deportivo Alavés, complican la vida al conjunto valenciano.

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El presidente del Levante denuncia los resultados de la jornada 31

Pablo Sánchez, desde su punto de vista, entiende que algunos equipos no pusieron en liza lo mejor que tenían: "Es una jornada también difícil de entender. Ha habido resultados, no podemos decir sorpresa, pero sí resultados poco previsibles con alineaciones... ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores. Esa es la realidad. También es verdad que esto suele pasar, casi todas las temporadas, pero no por ello no deja de ser algo poco bonito desde mi punto de vista".

El presidente granota apostó por la defensa del espectáculo: "Al final, cuando jugamos un partido, tenemos que intentar poner toda la carne en el asador para ganar ese partido y en esta jornada yo creo que no ha sido así. Respetando por supuestísimo a todos los jugadores que han competido y lo han hecho para ganar el partido, pero si es verdad que, en algunos partidos, no han jugado los mejores. Eso es así".

Sánchez finalizó su reflexión reconociendo que el Levante se siente perjudicado: "Sí, nos sentimos perjudicados. Es verdad que en el fútbol todo puede pasar y cualquier resultado es posible. Seguramente la gente ahora dirá 'ahora vienen llorando, que hubiesen hecho los deberes antes'. No, estamos haciendo los deberes, estamos peleando y dejándonos la piel en cada partido para ganar. Y en esta jornada ha habido partidos en el que las fuerzas no estaban igualadas".