Alineaciones confirmadas de Levante y Getafe en la jornada 31 de LALIGA

Ángel Cotán 13 ABR 2026 - 19:47h.

Duelo clave por la permanencia... y Europa

El Big Data predice el final de LALIGA con un descenso de infarto tras los tropiezos de Valencia y Athletic

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ValenciaMuchos ojos pendientes de lo que ocurra este lunes en el Ciutat de València. Allí se citan Levante y Getafe para echar el cierre a la Jornada Retro de LALIGA. Una fecha en la que los equipos que luchan por no descender están sumando y los aspirantes a Europa han pinchado. Esto obliga a sumar al equipo granota e invita a soñar al cuadro azulón.

El equipo dirigido por Luís Castro buscará, por primera vez en la temporada, enlazar dos triunfos seguidos en el Ciutat de València. Y lo necesita más que nunca, pues un tropiezo ante el Getafe le condenaría a un final de temporada sin apenas margen de error para seguir en Primera División. El mismo Castro está sancionado por acumulación de amarillas y no podrá dirigir a los suyos desde el banquillo. Lo hará, tal y como confirmó el técnico del Levante, el segundo entrenador, Vicente Iborra, que ejercerá de primero en el banquillo y con el luso en la grada.

En el Getafe, la victoria la pasada jornada frente al Athletic cerró casi definitivamente la permanencia. Después de una temporada complicada, con muchos obstáculos en forma de ausencia de jugadores y lesiones, el equipo de Bordalás alcanzó los 41 puntos para cumplir con el objetivo mínimo que se marca cada año. Ahora, después de una impresionante racha de seis victorias en ocho partidos y de solo dos derrotas en los últimos diez, el 'Geta' puede permitirse el lujo de intentar dar un salto de calidad y pelear por las plazas continentales.

La alineación inicial del Levante

Este es el once que pone en liza el sancionado Luís Castro. Ryan actuará bajo palos. En defensa, el técnico local apuesta de inicio por Jeremy Toljan en el lateral derecho y Manu Sánchez en el izquierdo. Los centrales será Dela y Moreno. En el centro del campo, Pablo Martínez tratará de llevar la manija del encuentro con la colaboración de Raghouber. En banda derecha, Kareem Tunde; en izquierda, Olasagasti. Y arriba, el Levante saldrá con la doble punta que componen Carlos Espí e Iván Romero.

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El once titular del Getafe

José Bordalás apuesta por los siguientes once futbolistas. Una jornada más, David Soria será el encargado de defender la portería madrileña. El guardameta azulón contará con la colaboración de una línea defensiva compuesta por Kiko Femenia en el carril diestro, Juan Iglesias en el izquierdo y tres centrales con Abqar, Domingos Duarte y Zaid Romero.

En la medular, Luis Milla y Djené actuarán en el doble pivote, con Adrián Liso en una de las bandas y Satriano en la otra. La punta de lanza será Luis Vázquez.