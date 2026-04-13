Ángel Cotán 13 ABR 2026 - 16:27h.

El técnico aún sigue recibiendo un aluvión de críticas por dar refresco a sus pilares

Simeone resalta la personalidad de los canteranos y destaca la contundencia del Sevilla: "No me voy a mover del plan"

Compartir







Madrid / SevillaEl pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ocurrió algo que siempre ha pasado en el fútbol de élite, y que para sorpresa de muchos, seguirá pasando. El Atlético de Madrid, exultante y fatigado tras asaltar el Camp Nou bajo el gran foco de la Champions League, se medía con el Sevilla FC plagado de bajas, sanciones y con dos citas capitales a la vuelta de la esquina. Diego Pablo Simeone no dudó y las críticas aún continúan. Santi Cañizares lo tiene claro.

El que fuera portero internacional analizó en El Partidazo de COPE la gestión de plantilla realizada por el experimentado técnico argentino. Cañizares, que rara vez se arruga, abordó la polémica con una reflexión tajante.

PUEDE INTERESARTE Filtran la primera equipación del Sevilla FC para la temporada 26/27

Santi Cañizares zanja la polémica con Simeone y la alineación del Atlético

El ahora tertuliano se puso del lado del entrenador y aplaudió su decisión: "No os parece que bastante exigidos están los entrenadores que les piden los clubes resultados, que durante el año, incluso consiguiéndolos, reciben críticas porque no siempre están bien... como para que ahora encima les tengamos que hacer la alineación. ¡Que pongan a los que les dé la gana! Cada entrenador en su club es el que manda, es el gestor de su equipo y si te molesta o no te gusta, chico, pues te aguantas".

De hecho, Santi Cañizares sostuvo que la 'Unidad A' colchonera probablemente no hubiese logrado los tres puntos en Nervión: "Está justificado desde el momento en el que el entrenador elige a esos, no por las circunstancias. Porque te voy a decir una cosa, todo el que se queja de la alineación del Atleti, seguramente si el Atlético sale con la alineación parecida con la que va a jugar el martes y el sábado, seguramente hubieran hecho un partido absolutamente indolente. Porque eso pasa".

Por último, el que fuera portero profesional finalizó su reflexión rompiendo una lanza por la figura del entrenado: "¿Alguien garantiza que sacando el mejor equipo el Atlético contra el Sevilla hubiese ganado? Yo te digo que seguramente no. Es que es más, ya bastante criticamos a los entrenadores, bastante durante todo el año, como para que encima les digamos a quién tienen que poner".