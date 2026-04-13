Filtran la primera equipación del Sevilla FC para la temporada 26/27

Álvaro Borrego 13 ABR 2026 - 15:08h.

Se trata de un diseño sobrio y clásico, con el blanco como protagonista

El Big Data predice el final de LALIGA con un descenso de infarto tras los tropiezos de Valencia y Athletic

Compartir







Aunque aún no se haya resuelto el futuro deportivo de la entidad, con el descenso a Segunda División en juego, el Sevilla FC ya ha trazado el camino para sentar las bases de lo que será la próxima temporada. Tanto que ya se han filtrado algunas de las equipaciones oficiales del club para la 26/27. Los compañeros de Footy Headlines, especialistas en la materia, han sacado a la luz la que será la primera camiseta del curso venidero, donde el blanco volverá a ser protagonista. Se trata de un diseño sobrio y clásico.

Como pueden ver en la imagen, y con el blanco como protagonista, se combinan con detalles en rojo, presentes en el logotipo de Adidas, las tres franjas en los hombros y el cuello. Se añade un ribete dorado a los bordes del cuello y los puños de las mangas, que complementa los detalles rojos. El patrocinador principal, Midea, está impreso en azul en el pecho.

La prenda, muy similar en diseño de esta temporada, cambia especialmente en el tipo de cuello y en los puños, con detalles en rojo. En este caso, el logo de Midea aparece de nuevo en azul, contrastando con el fondo blanco de la camiseta.

La segunda equipación, siempre según la fuente señalada, se anunciará entre finales de julio y principios de agosto, es decir, tras la celebración del Mundial, dándole así más importancia a las camisetas nacionales. Finalmente, la tercera equipación quedará para mediados de agosto, posiblemente con la temporada 2026/27 ya iniciada.

Las nuevas camisetas habían levantado mucha expectación en el sevillismo, dado que Adidas había deslizado interesantes líneas estéticas. La marca había prometido apostar por un modelo más retro, con diferentes detalles y características que levantaron cierta ilusión en entre los aficionados, pero por el momento lo filtrado no difiere mucho de lo visto esta campaña.