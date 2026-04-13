El Big Data predice el final de LALIGA con un descenso de infarto tras los tropiezos de Valencia y Athletic

Celia Pérez 13 ABR 2026 - 14:15h.

A falta de siete jornada para finalizar el campeonato

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A falta aún del Levante-Getafe de esta noche que puede apretar aún más las cosas, la jornada 31 de LALIGA EA Sports ha dejado un fin de semana trepidante lleno de partidazos y con algún que otro vaivén poniendo el descenso al rojo vivo. El Real Oviedo ganó de nuevo, superando al Levante en la tabla por el momento, y también lo hizo el Sevilla, que coge algo de oxígeno. Sin embargo, los tropiezos de Athletic y Valencia provocan que la alerta de enciendan entre miles de aficionados athletizales y valencianista mirando de reojo un descenso que, por el momento, está lejos. Tras todo ello, el Big Data da sus predicciones.

El Big Data predice el descenso en LALIGA

Según Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, el Real Oviedo cuentan con un 93,3% frente al 87,7% del conjunto levantinista, que aún tiene que disputar su partido de esta noche. Por arriba, el Elche, que tiene un 37,2% y el Deportivo Alavés con un 30,9%.

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En cuanto al Sevilla, el conjunto de Luis García Plaza ha conseguido reducir sus opciones ligeramente a un 22,3%, mientras que el Mallorca lo ha hecho un 11,4%. Sin embargo, el Valencia, tras caer ante el Elche, ha aumentado sus probabilidades y tiene un 10%, seguido por el Rayo Vallecano con un 3,6%, del Espanyol con un 2% y del Girona con un 1%.

Por último el Athletic, con una opción muy mínima del 0,5%, y Osasuna, con un 0,1%.

En cuanto a la parte alta, el Barcelona aumenta las opciones de alzarse con el título a un 98,4% frente al 1,6% con el que cuenta el Real Madrid. En cuanto a la lucha por la Champions League, Villarreal y Atlético cuentan con un 100%, mientras que Real Betis tiene un 59,4% y la Real Sociedad un 15,8%, por detrás les sigue el Celta de Vigo con un 15,1%.

En cuanto a Europa League, el Real Betis cuenta con un 33,8%, el Celta con un 52,9%, la Real con un 44% y el Getafe con un 28,5%. Y para la Conference League, el Getafe tiene un 19,7% de opciones, mientras que el Celta cuenta con un 17,5% y la Real Sociedad con un 16,4% y Osasuna con un 12,6%.