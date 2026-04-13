La estadística de Fede Viñas que solo supera Kylian Mbappé

Celia Pérez 13 ABR 2026 - 09:12h.

Como goleador visitante en LALIGA EA Sports

Fede Viñas desvela el motivo de su celebración en el Celta-Real Oviedo: "Son como mis padres"

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El Real Oviedo se aferra a la salvación. El cuadro de Guillermo Almada no tira la toalla y alimenta su sueño en la máxima categoría tras su segunda victoria consecutiva, la tercera en las últimas cuatro jornadas. El equipo se cargó de moral para el tramo decisivo del curso con un partido muy serio a nivel defensivo y poder llevarse así una victoria importantísima ante el Celta en un duelo donde Fede Viñas fue el gran protagonista.

El delantero uruguayo anotó los dos goles que cerraban la victoria carbayona. El primero, al filo del descanso, Fede Viñas dejó en evidencia al central ghanés Joseph Aidoo antes de superar a Radu. El segundo, en otro desajuste defensivo que explotó el ariete para matar el partido. Fue clave y es que con sus dos goles fuera de casa ya se ha convertido en el segundo máximo anotador visitante, solo superado por Kylian Mbappé.

Según @pedritonumeros, Fede Viñas lleva un total de nueve goles marcado esta temporada en LALIGA, uno en casa y ocho fuera de casa. Unos goles como visitante solo superado por Kylian Mbappé, que lleva 14 tantos lejos del Santiago Bernabéu.

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Fede Viñas y el sueño de la permanencia

El ariete, tras el partido, destacó la importancia del triunfo logrado en Balaídos porque sus rivales directos también habían hecho los deberes en sus partidos. “Fue una fecha en la que todos los que estamos peleando por esa permanencia, ganaron todos. Nos tocaba a nosotros hacer ese trabajo que era ganar y lo hicimos. Por eso, a nuestra gente decirle que confíe, que nosotros estamos dejándolo todo, trabajando muy fuerte para conseguir esa permanencia”, comentó.

El charrúa destacó el gran partido que firmó su equipo frente al Celta: “Se nos dio un partido redondito y contra un equipo de mucha jerarquía. Estoy muy contento por la victoria y también por los goles”.

El atacante del Oviedo, donde juega cedido por el Club León de México, ya suma nueve tantos en LaLiga: “Estoy muy contento por los goles. Hoy me toca estar en Oviedo, así que dejo todo por esta camiseta y por la institución”.