Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 21:17h.

El delantero ha sido protagonista en el último enfrentamiento ante el conjunto gallego

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El nombre de Fede Viñas vuelve a cruzarse en el camino del Celta de Vigo. El delantero uruguayo, que ya sabe lo que es hacer daño al conjunto gallego, ha entrado en la agenda deportiva del club vigués. Según las últimas informaciones, el director deportivo Marco Garcés sigue de cerca su situación de cara al próximo mercado.

Un viejo conocido que ya castigó al Celta

Viñas no es un nombre cualquiera para el celtismo. El atacante ha sido protagonista en el último enfrentamiento, dejando su sello como verdugo del equipo gallego en momentos clave.

Su perfil encaja en lo que busca el Celta: un delantero físico, con presencia en el área y capacidad para competir en contextos exigentes. Además, su experiencia en ligas europeas y su carácter competitivo lo convierten en una opción atractiva para reforzar la parcela ofensiva.

No es casualidad que su nombre haya vuelto a escena justo cuando el club analiza posibles incorporaciones para dar un salto de calidad en ataque.

Seguimiento desde la dirección deportiva

Desde la llegada de Marco Garcés, el Celta ha apostado por un perfil de fichajes muy concreto: jugadores con margen de crecimiento pero también con impacto inmediato. Y ahí encaja Viñas.

El interés no es nuevo, pero sí significativo. El club lo tiene “apuntado en la agenda”, lo que indica un seguimiento real de su evolución. Todo dependerá de las condiciones del mercado y de cómo encaje su posible llegada en la planificación deportiva.

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Mientras tanto, el uruguayo sigue centrado en su presente, aunque su nombre ya empieza a sonar con fuerza en Vigo como una de las posibles piezas para el futuro ataque celeste.