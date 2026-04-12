Alberto Bravo 12 ABR 2026 - 12:30h.

El escudo en el lado derecho, sin marca comercial ni publicidad, así fue la camiseta de Madonna

Madonna responde al Celta: "La tengo en mis archivos"

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VigoEl Celta de Vigo ha reactivado la búsqueda de una de las piezas más singulares de su historia reciente: la camiseta que lució Madonna durante su concierto en Balaídos el 29 de julio de 1990. Aquella noche, en plena gira Blond Ambition, la artista apareció sobre el escenario con una elástica celeste con el dorsal 5 de Espinosa, en una imagen inmortalizada por el fotógrafo Víctor de las Heras que se convirtió en símbolo compartido entre club y ciudad. La artista respondió al club asegurando que conserva esta camiseta en sus archivos, sin embargo aún no ha podido verse.

Más de tres décadas después se espera con ansia el momento de poder volver a ver esa mítica camiseta que perdura en el imaginario colectivo del Celta y Vigo. El club reconoce que llevaba años tratando de localizarla sin éxito y por ello decidió hacer un llamamiento público al celtismo para recuperarla e incorporarla a su archivo histórico. No se trata solo de una camiseta, sino de una pieza cargada de valor emocional y cultural.

En este contexto, la voz de los coleccionistas cobra especial relevancia. Miguel Caride, abonado del Celta y reconocido coleccionista con más de 300 camisetas utilizadas por los jugadores celestes en su colección, aporta luz sobre cómo era se realizó esa camiseta gracias a dos ejemplares que conserva. Sus piezas, aunque similares, evidencian diferencias clave con la que vistió Madonna en julio de 1990.

Miguel Caride guarda dos versiones de la camiseta Umbro de la época: una utilizada en un partido de Copa del Rey y otra correspondiente al homenaje a Quinocho, directivo del club asesinado en un atraco en Balaídos. Ambas comparten diseño base, pero presentan detalles distintivos. "Tenemos una con el escudo cosido sobre una tela celeste recortada y otra con el escudo impreso directamente", explica.

Sin embargo, la camiseta de Madonna no coincide exactamente con ninguna de estas versiones. Según detalla Caride, aquella prenda carecía de elementos habituales en las camisetas oficiales: no llevaba la publicidad de Citroën ni el logo de Umbro, que fue tapado con el escudo del Celta. Además, el mismo no estaba integrado de fábrica, sino añadido posteriormente de forma artesanal recortándolo de otra camiseta.

"Cogieron una camiseta antigua y le cosieron el escudo encima, incluso en una posición poco habitual, en el lado derecho", señala. Este detalle, aparentemente menor, refuerza la singularidad de la pieza ya que no era una camiseta estándar de partido, sino una adaptación puntual realizada para el concierto de Madonna.

Las diferencias que destaca Miguel Caride subrayan el carácter único de la prenda. Mientras sus camisetas representan versiones oficiales y documentadas, la de Madonna fue una creación para ese único concierto que terminó convirtiéndose en leyenda. El Celta sigue a la espera de poder recuperar esa camiseta para lucirla con orgullo en su museo de Balaídos, el mismo lugar donde la Reina del Pop deslumbró a Vigo hace más de 35 años.