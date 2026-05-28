Pablo Sánchez 28 MAY 2026 - 21:51h.

El consejo de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz por su lesión de muñeca: "Yo me la rompí dos veces"

Ambos, muy amigos fuera de las pistas

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El adiós de Jannik Sinner en Roland Garros ha sentado como un jarro de agua fría al mundo del tenis. La ausencia del italiano en las rondas finales se suma a la de otros grandes tenistas como Carlos Alcaraz. Precisamente el murciano tuvo unas palabras de afecto para su compañero y amigo tras la última derrota.

El mensaje de Carlos Alcaraz a Sinner decía lo siguiente: "Hermano. Lo de hoy me ha roto un poco el corazón. Te vi desde casa y verte sufrir así con la lesión fue muy doloroso para mí. La gente te hablará solo de la derrota, pero no entienden nada. Sé lo mucho que quieres este torneo. Honestamente, quiero verte ganar también. Me da un poco de tristeza verte luchar, pero el cuerpo ya no te acompaña. Conozco muy bien esta sensación. Tu corazón todavía quiere guerra, pero las piernas dicen adiós. Por favor, no te desanimes demasiado por un solo día. Sigues siendo una de las mejores cosas que le han pasado al tenis ahora y para mí. Nunca lo olvides. Siempre estoy orgulloso de ti", decía en Instagram.

Sinner no llena el hueco de Alcaraz

La eliminación del italiano Jannik Sinner en Roland Garros deja vacante el trono de un grande para los dos líderes del ránking por vez primera desde la que el serbio Novak Djokovic sumara su 24 grande en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

Desde entonces, Sinner y Alcaraz se han repartido los nueve Grand Slam que se han disputado, una racha que se romperá el próximo 7 de junio, cuando se dispute la final masculina del torneo. El italiano ganó los Abiertos de Australia de 2024 y 2025, el de Estados Unidos de 2024 y Wimbledon de 2025, mientras que el español se apuntó Roland Garros de 2024 y 2025, Wimbledon de 2024, el Abierto de Estados Unidos de 2025 y el de Australia de este año.

Además, antes de esa racha, Alcaraz había levantado el Abierto de Estados Unidos de 2022, su primer grande, y Wimbledon de 2023. Con la caída de Sinner, de los tenistas en liza solo Djokovic cuenta con un Grand Slam en sus vitrinas. El serbio busca el 25 de su carrera, lo que le colocaría en solitario en la cumbre del tenis, al superar a la australiana Margaret Court.

En el cuadro quedan, además dos antiguos finalistas en París, el noruego Casper Ruud, que perdió la de 2022 con Rafa Nadal y la del año siguiente con Djokovic y Alexander Zverev, derrotado en la de 2024 por el serbio.