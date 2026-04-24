Jorge Morán 24 ABR 2026 - 21:04h.

El italiano se enteró de la noticia tras su victoria en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia su baja por lesión para Roma y Roland Garros: "Lo más prudente es ser cautos"

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La peor de las noticias llegó este viernes durante el Mutua Madrid Open. Carlos Alcaraz, que ha sido baja en el torneo español por lesión, también lo será en el Masters 1.000 de Roma y en Roland Garros. El tenista español ha sido una de las ausencias más sensibles dejando el camino más libre para su rival principal (Jannik Sinner). En una edición en la que el murciano, además, se perderá también la posibilidad de entrenar en el Estadio Bernabéu, aunque muchos de sus compañeros han preferido no hacerlo.

Sus problemas en la muñeca le obligaron a dejar el Conde de Godó antes de tiempo y a sólo unas semanas de los próximos dos torneos, el murciano lo anunció en un comunicado. "Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", escribió.

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Sinner y su reacción a la baja de Alcaraz

Un anuncio que llegó durante el estreno de Sinner en el Mutua Madrid Open, en dónde venció con dificultades a Benjamin Bonzi, por 6-7(6), 6-1 y 6-4, en 2 horas y 20 minutos. Justo después de ganar y durante la entrevista postpartido, RTVE le anunció al italiano la noticia, lo que pilló por sorpresa a Jannik.

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Sinner reaccionó sorprendido, resoplando con la lesión y llevándose las manos a la cabeza. Pese a su rivalidad, ambos tenistas mantienen una gran relación desde pequeños y para el italiano esto no es más que una negativa noticia para el mundo del deporte. "¿Es de ahora? Eso es muy duro", comenzó diciendo.

"Conoces este tipo de lesiones, sabes que tienes que ir muy lento. Es triste para el tenis, Carlos es el campeón actual.. yo siendo su rival siempre quieres jugar contra los mejores y definitivamente es el mejor del mundo aquí en esta superficie. Estoy triste, le deseo que se recupere lo más rápido posible, ojalá esté preparado para Wimblendon", comentó.

Una lesión que hace que Sinner se convierta en el principal candidato para vencer estos torneos. "No sé si soy más favorito en París y Roma. El tenis necesita a Carlos y es mejor cuando está alrededor. Me hace mirar el cuadro y veo los partidos de diferente manera", señaló.

"A Alcaraz sólo le hubiera visto en la final. Cuando eres joven, las lesiones puede pasar. Va a volver más fuerte que antes. La muñeca, que es una zona muy sensible y que se puede complicar. Espero que vuelva bien. Es bueno que Carlos y su equipo hayan decidido parar y volver competitivo. Supongo que su objetivo es ahora Wimbledon", apuntó Sinner.