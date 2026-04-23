Jorge Morán 23 ABR 2026 - 19:39h.

La tenista prefiere hacerlo en la Caja Mágica

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Aryna Sabalenka llega a uno de sus torneos preferidos. La bielorrusa ha disputado cuatro de las últimas cinco finales del Mutua Madrid Open, logrando vencer el año pasado y llegando a la ciudad para revalidar el título. Y aunque su amiga Paula Badosa ya se ha despedido de la capital tras perder en primera ronda, el público español está del lado de la tenista, que ya ha dejado claro que no estará entrenando en el Bernabéu.

La bielorrusa logró una trabajada victoria ante la estadounidense Peyton Stearns por 7-5 y 6-3 para pasar de ronda, lo que hace que su próximo partido sea el sábado ante la rumana Jaqueline Cristian. "Estoy muy agradecida por volver a Madrid porque siempre recibo muchísimo apoyo. No sé si tendrá algo que ver mi amistad con Paula. Disfruto mucho jugando aquí y siempre trato de dar todo lo mejor aquí para que la gente lo pase bien", dijo ante los medios.

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¿Por qué Sabalenka no entrenará en el Bernabéu?

Un encuentro que se disputará en la pista Manolo Santana, la central de la Caja Mágica, en dónde Sabalenka se siente tan cómoda. Tanto que la bielorrusa ha preferido rechazar la opción de entrenar en el Estadio del Real Madrid, quién ha creado una pista de tierra batida para aquellos tenistas que quieran hacer una sesión en el Bernabéu. Eso si, sin público, en una experiencia que sólo vivirán los deportistas.

"Esto será un tanto confuso", comenzó diciendo Sabalenka antes de desvelar la diferencia de condiciones entre la Caja Mágica y el estadio del Real Madrid. "Creo que me hubiera gustado hacerlo antes del torneo, pero ahora siento que será diferente que hacerlo aquí (en la Caja Mágica). Es un estadio grande, está cubierto todo... Hay que hacer adaptaciones, así que prefiero centrarme en esta pista. Espero hacerlo en otro momento porque es una experiencia única", explicó.