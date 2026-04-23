Javi Rayo 23 ABR 2026 - 17:10h.

El Santiago Bernabéu ha vivido un 'partido' único entre el mundo del tenis y el fútbol

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El Santiago Bernabéu ha vivido uno de los partidos más 'random' que se recuerda y no de fútbol precisamente. El feudo blanco ha acogido un partido de dobles, en tierra batida, y en mitad del campo, con Jude Bellingham, Sinner, Rafa Nadal y Courtois como protagonistas. Como si no fuera suficiente con estas cuatro estrellas, Florentino Pérez ha 'ejercido' de juez de silla en una imagen para la historia del Real Madrid.

Un partido para la historia en el Santiago Bernabéu

Con motivo del Mutua Madrid Open, el Bernabéu ha incorporado varias pistas temporales de tierra batida donde los jugadores de la ATP y la WTA podrán entrenar del 23 al 30 de abril, mientras dure su participación en el torneo madrileño. Una experiencia promocional que eleva a otro nivel tanto al torneo dirigido por Feliciano López y Garbiñe Muguruza como al propio Santiago Bernabéu.

La imagen no ha tardado en hacerse viral porque cabe recordar que no se venden entradas para presenciar estos entrenamientos en uno de los lugares más emblemáticos del panorama deportivo en España.

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Como anécdota, Jude Bellingham ya estuvo presente en el partido de Rafa Jodar de este miércoles en el Mutua Madrid Open. Además, Courtois es un reconocido aficionado al tenis y en cuanto a Rafa Nadal, bastan las palabras para definir su pasión por todo lo que tenga que ver con el Real Madrid.