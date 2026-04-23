El central podría haber dicho adiós a lo que queda de temporada

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Éder Militao vuelve a caer. El Real Madrid ha confirmado este jueves la lesión del central, la tercera que sufre a lo largo de la temporada, que en este caso podría ser definitiva para los seis últimos partidos que restan de LaLiga EA Sports. Partió como titular el martes ante el Deportivo Alavés, pero se quedó en el banquillo tras el paso por vestuarios debido a unas molestias. Además, Arda Güler también se une a la enfermería.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", ha publicado el club blanco a través de sus canales oficiales.

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A la espera de novedades, todo apunta a que Militao puede haber dicho casi adiós a la temporada. Cabe recordar que sólo quedan seis jornadas ligueras para finalizar el curso. El central no estará disponible con total seguridad durante las dos próximas semanas y será baja ante Betis y Espanyol. Se antoja muy complicado que llegue al Clásico del 10 de mayo. Posteriormente, sólo quedarán 15 días más de competición antes de que los jugadores se centren en el Mundial 2026.

Las lesiones de Éder Militao y del Real Madrid

No está siendo una temporada fácil para el brasileño. Sufrió una leve lesión muscular en el mes de noviembre y un desgarro fibrilar en el mes de marzo que le han hecho perderse 26 partidos este curso hasta la fecha. Viene, además, de una rotura de cruzado el ejercicio anterior que le dejó en el dique seco durante casi ocho meses de competición.

Además de Militao, el Real Madrid también ha confirmado que Arda Güler sufre otra "lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha", por lo que también podría haber dicho prácticamente adiós a lo que queda de temporada. Sus dos bajas se unen a las de Rodrygo, que se rompió el cruzado en marzo, y la de Courtois, que en teoría debería reaparecer a lo largo de la próxima semana. Ninguno de los cuatro estará ante el Betis.