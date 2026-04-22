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Manu Carreño y la tregua que ha pedido Vinicius al Bernabéu: "Entendió que lo mejor era pedir perdón"

Manu Carreño y la tregua que ha pedido Vinicius al Bernabéu: "Entendió que lo mejor era pedir perdón"
Manu Carreño en ElDesmarque. ElDesmarque
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El Real Madrid recibía al Deportivo Alavés después de ser eliminados en Champions contra el Bayern de Múnich. El Bernabéu tenía claro a quién señalar. Varios jugadores recibieron pitos, uno de ellos fue Vinicius que no era la primera vez esta temporada. La afición ya no parece tan encantada con el brasileño y este acabó pidiendo perdón tras marcar. Manu Carreño habló sobre ello en ElDesmarque y asegura que con este gesto el jugador puede reconducir su relación con los merengues. Pincha el vídeo para verlo.

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