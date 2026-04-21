Vinicius pide perdón tras marcar al Alavés y Guti estalla: "No debe hacerlo"

Javi Rayo 21 ABR 2026 - 22:59h.

Vinicius quiso tener un detalle con la afición tras su gol ante el Alavés

Eder Militao enciende las alarmas en el Real Madrid y se retira antes del descanso

Compartir







Vinicius ha pedido perdón. El delantero brasileño no dudó en pedir disculpas a la afición que esta vez no llenó el Santiago Bernabéu tras marcar desde fuera del área al Alavés. Tras la vuelta del descanso, el internacional con Brasil marcó un auténtico golazo y lejos de celebrarlo, quiso disculparse ante los aficionados, no por este partido precisamente si no por la eliminación ante el Bayern y por no haber estado a la altura en LALIGA.

El perdón de Vinicius

El '7' del Real Madrid respondió así, de manera amistosa, a los pitos que los aficionados congregados en el Santiago Bernabéu le dedicaron en la primera parte del encuentro ante el Alavés -y no fue el único- cada vez que la pelota pasaba por los pies del futbolista brasileño. Una reacción madura por parte de Vini que parece haber hecho autocrítica tras una temporada donde pudo dar mucho más.

Guti no dudó en opinar de la acción durante la transmisión del partido en DAZN: "No debe hacerlo (pedir perdón), ha jugado muy buenos partidos y es su trabajo".