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Vinicius pide perdón tras marcar al Alavés y Guti estalla: "No debe hacerlo"

Vinicius pide perdón tras marcar al Alavés y Guti estalla: "No debe hacerlo"
Vinicius pide perdón al Santiago Bernabéu. Redes Sociales
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Vinicius ha pedido perdón. El delantero brasileño no dudó en pedir disculpas a la afición que esta vez no llenó el Santiago Bernabéu tras marcar desde fuera del área al Alavés. Tras la vuelta del descanso, el internacional con Brasil marcó un auténtico golazo y lejos de celebrarlo, quiso disculparse ante los aficionados, no por este partido precisamente si no por la eliminación ante el Bayern y por no haber estado a la altura en LALIGA.

El perdón de Vinicius
El perdón de Vinicius. Redes Sociales
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El perdón de Vinicius

El '7' del Real Madrid respondió así, de manera amistosa, a los pitos que los aficionados congregados en el Santiago Bernabéu le dedicaron en la primera parte del encuentro ante el Alavés -y no fue el único- cada vez que la pelota pasaba por los pies del futbolista brasileño. Una reacción madura por parte de Vini que parece haber hecho autocrítica tras una temporada donde pudo dar mucho más.

Guti no dudó en opinar de la acción durante la transmisión del partido en DAZN: "No debe hacerlo (pedir perdón), ha jugado muy buenos partidos y es su trabajo".

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