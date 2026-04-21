Jorge Morán 21 ABR 2026 - 18:44h.

Un miembro del vestuario habló de Camavinga

Álvaro Arbeloa desvela cómo se encuentra Camavinga y la reacción que espera del Bernabéu: "Está con el equipo"

Compartir







Eduardo Camavinga pasa por el peor momento de su corta carrera deportiva. En un año marcado por las lesiones y su bajón de rendimiento, su expulsión ante el Bayern fue la gota que colmó el vaso para los aficionados. Aunque el francés no quiere dejar el Real Madrid e incluso pidió perdón por lo ocurrido, lo cierto es que el mediocentro tiene un pie fuera del club.

Llegó con una joven edad al club blanco y en sus primeras temporadas logró demostrar el gran futuro que tenía. Pero en su quinta temporada, todo se ha atascado. Camavinga no responde, sus lesiones o ausencias son cada vez más comunes y, cuando consigue jugar, su nivel está muy lejos de aquel 'niño' por el que el Real Madrid pagó alrededor de 45 millones de euros.

¿Por qué está jugando tan mal Camavinga?

En el vestuario del Real Madrid cierran filas con Camavinga, al que no dudan en apoyar en estos duros momentos. Incluso Arbeloa reconoció que Eduardo estaba 'afectado', dándole su apoyo para salir de esta situación. Una situación que han explicado desde dentro del Real Madrid a L'Equipe, en una entrevista en la que no han dado nombres pero sí mucha información.

PUEDE INTERESARTE Carlo Ancelotti, el espejo donde se mira Jose Mourinho para regresar al Real Madrid

Mientras muchos apuntan a que su rendimiento tiene que ver con su dedicación, un miembro del Real Madrid no duda en asegurar que nada más lejos de la realidad. "No es cuestión de compromiso ni de mala voluntad", comienzan diciendo al medio francés. "Siempre ha trabajado duro, ha sido muy profesional, motivado y se ha involucrado en los entrenamientos", apuntan.

Un bajón de rendimiento que, de manera directa, ha tenido que ver con las múltiples lesiones que arrastra en esta temporada. "Sus problemas físicos no le han ayudado. Han interrumpido repetidamente su buen momento justo cuando empezaba a ser constante y a consolidarse. Le falta ritmo y regularidad. Y tener que empezar de cero cada vez para recuperar su puesto también afecta a su moral y confianza", le defienden.

Pese a ello, por momentos la intensidad de Camavinga no es la deseada y muchos apuntan a que se deja llevar por el campo, lo que provoca que cometa errores de bulto. "Los comete por falta de concentración", señalan. "Intenta por todos los medios eliminar esto y ser lo más limpio posible. Pero como resultado, se frena y ha perdido la espontaneidad que lo convertía en un jugador diferente. Y como ya no es tan sereno y seguro de sí mismo, le cuesta asumir responsabilidades y mejorar su juego", zanjan al medio francés desde un vestuario que sigue viendo al futbolista como una 'pieza importante'.