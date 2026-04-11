Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 00:22h.

Arbeloa probó con Camavinga de pivote y no funcionó

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El Real Madrid tiene un serio problema con la posición del pivote defensivo. Desde el comienzo de la temporada, Aurelien Tchouaméni ha mostrado un gran nivel en la posición de '5'. Sin embargo, cuando falta, el equipo lo nota mucho.

Eso es lo que ha ocurrido esta noche en el Bernabéu. Varios días antes de la vuelta de Champions League contra el Bayern de Múnich, Álvaro Arbeloa ha probado a Camavinga como pivote defensivo ante el Girona. Y no ha salido bien.

Al '6' francés no solo se le ha visto algo desubicado y con tendencia a unirse al ataque de manera desenfrenada, sino que en defensa no ha estado tan aplicado como la posición requiere. El claro ejemplo es el gol de Thomas Lemar, que llega tarde y el balón le pasa por debajo de las piernas.

El público del Bernabéu le ha hecho saber su mala noche en forma de pitos. Pero el problema no se termina tras el partido, pues Aurelien Tchouaméni, el titular habitual, no podrá acompañar a sus compañeros en el Allianz Arena. Se esperaba que hoy fuese titular, ya que no jugará el miércoles, pero el técnico del Real Madrid ha querido probar a Camavinga ante el Girona en la posición de pivote, pensando ya en el encuentro frente al Bayern de Múnich.

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Arbeloa habló sobre Camavinga

Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa habló ante los medios de comunicación en sala de prensa, donde le preguntaron acerca de la actuación del '6' madridista.

"Quería ver a Eduardo en esa posición que, además, el día del Villarreal ya jugó allí con nosotros. Lo ha hecho en algún otro momento. Él se siente muy cómodo de 6 pero entiende que es la posición donde él más rinde", mencionó.

Además, añadió que para él era importante verle y hacerle entender lo que quiere de esa posición. "Dónde tiene que colocarse, cómo quiero que se ubique... está claro que Camavinga siempre ha sido un jugador con mucha movilidad y quizás en ese puesto necesita ubicarse de manera distinta y también colocarse para ayudarnos en la salida de balón como también a la hora de defender. Creo que era una buena opción para iniciar hoy", concluyó.