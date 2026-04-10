Joaquín Anduro 10 ABR 2026 - 23:59h.

Arbeloa, enfadado con el VAR al no entrar en el penalti sobre Mbappé

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Girona con cuatro suspensos y Mbappé señalado

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El Real Madrid ha dicho prácticamente adiós a LALIGA EA Sports después de haber empatado 1-1 contra el Girona en el Santiago Bernabéu en un encuentro con polémica por el penalti no pitado sobre Kylian Mbappé en el tramo final. Una acción que ha enfadado a Álvaro Arbeloa, que considera que es penalti "aquí y en la Luna" después de haber recordado ya el 'caso Negreira' en la rueda de prensa previa al partido.

Álvaro Arbeloa, sobre el Real Madrid-Girona

Posible penalti sobre Mbappé: "Para mí es un penalti aquí y en la Luna. Es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay".

Sin intervención del VAR en la polémica: "No, ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie cuándo entra el VAR. Imagino que, cuando viene bien, y cuando no, no entra. Es que es algo que, como dije ayer, ya sabéis mi opinión y la verdad es que los hechos sólo la siguen manteniendo. Una acción que, para mí, es clarísima. Le han pitado creo que a Kylian una falta que para mí era menos en la primera parte. Ya ya está. Hemos tenido muchas con los árbitros, con este, el de la semana pasada en Mallorca... Lo de siempre".

Sensación del equipo: "Me voy con la sensación de que, sin hacer el partido más brillante que hemos hecho, es evidente y está claro, es un partido que teníamos que haber ganado. Sin más, con todas las ocasiones que hemos tenido y lo poco que hemos concedido al Girona creo que era un partido con una alineación los suficientemente fuerte para ganar y con el desempeño que han hecho los jugadores creo que hemos tenido ocasiones para hacer algún gol más. No ha sido así, así que nos vamos con este empate".

Falta de gol de Mbappé y Vinicius: "No, hombre. A ver, no me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan. Qué voy a decir de, seguramente, dos de los cuatro o cinco jugadores del mundo. No puedo estar preocupado, en absoluto. Tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas, especialmente con algo que nos llevamos tropezando mucho que es con equipos que nos esperan, nos dejan pocos espacios, vienen poco a buscarnos.. es algo que nos sigue costando y creo que tiene que ver más con el desempeño colectivo que con el talento individual. Esperemos que el miércoles, como todas las rachas, puedan acabarse y tener más puntería de cara al gol".

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Explicación de Alberola Rojas: "No, absolutamente nada".

Remontada ante el Bayern, más cerca o más lejos: "Vamos a pensar en el miércoles, en que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en preparar bien el partido. Vamos a tener mucho más tiempo que lo que tuvimos en la ida para analizar bien todo lo que pasó en el partido del martes pasado y corregir las cosas que no hicimos bien. Intentar mejorar y potenciar aquello que hicimos bien, cómo podemos hacerles daño y no hay otra cosa que sabemos que el miércoles es nuestro partido. Lo tenemos claro y toda la energía que tengamos la tenemos que poner en ese partido y tenemos que ir a Alemania a ganar convencidos y a morir allí".

Actuación de Bellingham: "Vamos a ver el miércoles pero sí, creo que hemos visto a Bellingham con buenas sensaciones: ágil, con confianza... Normal que arrastrara bastante cansancio como es lógico después de tanto tiempo parado. Este es el primer partido que iniciaba de titular pero creo que le ha venido muy bien para coger ritmo y sensaciones y seguir con las sensaciones con las que acabó el martes pasado y tenemos que estar muy contentos con su partido y todo lo que nos da al equipo. Sí que creo que ha sido positivo para él".

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Explicación de los pinchazos en LALIGA ante equipos de abajo: "Pues que no hemos ganado ninguno de esos partidos y, como he dicho siempre, para ganar a cualquier equipo necesitamos dar el 200%. No somos un equipo que sea capaz de ganar partidos al 90% o no siempre. Si tú quieres tener mucha más seguridad contra equipos en los que tú eres superior, hay que ir al 200%. Si no, te pueden pasar accidentes como los que estamos teniendo de manera demasiado continuada".

Confianza para la vuelta tras los últimos pinchazos y los pitos: "Yo quiero que crean los míos. Es lo único que quiero y que estoy convencido de que vamos a ir los 25 que vayamos para allí, vamos a ir 25 convencidos de que podemos ganar y dar la talla allí en Múnich. Está claro que están convencidos de que, con la renta que tienen y jugando en su campo, sean favoritos pero van a tener enfrente unas camisetas blancas, un escudo redondo y estoy seguro de que vamos a plantear mucha batalla".

Partido de Carvajal y debate por el lateral con Trent: "Debates hay muchos en los que yo no entro. Tengo la suerte de tener muchos jugadores en diferentes posiciones y eso es lo bueno del fútbol. Esa competencia interna creo que es maravillosa y es lo que hace que los jugadores suban su rendimiento. Muy contento con cómo lo está haciendo Carvajal, que cada día se encuentra mejor, con mejores sensaciones y ritmo y aguantando mucho mejor partidos completos como lleva haciendo últimamente. Muy contento por él".

Sensación de haber perdido LALIGA: "No, la tendré el día que perdamos. Hasta que no la perdamos, seguiremos peleando y, como digo siempre, si la perdemos algún día no nos queda otra cosa que hacer que salir cada partido a defender nuestro escudo y a dar la mejor de las imágenes. Esto es el Real Madrid así que hasta el último día hay que pelear".