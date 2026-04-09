Saray Calzada 09 ABR 2026 - 10:49h.

Álvaro Arbeloa habló en la previa del partido de LALIGA contra el Girona

Arbeloa recupera a su mejor plan para frenar a Michael Olise en la vuelta de Champions

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El Real Madrid vuelve a poner el foco en LALIGA tras salir derrotado en casa contra el Bayern de Múnich en Champions. Los de Álvaro Arbeloa se enfrentan al Girona de Míchel en casa en un horario poco habitual para los blancos, pero con ello tendrán más días para preparar el encuentro de vuelta contra los alemanes. La competición liguera se les ha complicado tras la derrota ante el Mallorca y habrá que ver si los merengues la dan por concluida y hacen rotaciones para enfocarse en Europa, o no tiran la toalla y siguen peleando por ella. De esto y de otras cosas le han preguntando al técnico blanco.

Uno de los temas por el que le preguntaron fue por los pitos a Vinicius en el partido de Champions, algo que se ha repetido ya en esta temporada en el Bernabéu. “Ya sabéis lo que pienso de Vinicius. Lo que significa para mí como entrenador, como madridista y el rendimiento que está dando. Para mí sería una suerte y ojalá jugar cada partido que tengo en el Bernabéu. Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición. Lo veo normal y natural. Otros notaran un ambiente enrarecido. Si algo estamos notando es el apoyo de nuestra afición. No podemos pedir nada más. Si el equipo dio la cara y tuvo las ocasiones que tuvo fue por como apretó el Bernabéu. Ojalá tener la suerte de jugar en el Bernabéu. Todos los jugadores lo sienten igual”, dijo al respecto.

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¿Habrá rotaciones?

Álvaro Arbeloa aseguró que no hará rotaciones ante el Girona y que que no está pensando en la vuelta contra el Bayern. “Mañana quiero salir a ganar. Vuelvo a pensar a pesar del resultado, que saqué a los mejores en Mallorca. No pienso en rotaciones. El partido más importante que tengo como entrenador es el de mañana. Sacaré un equipo a la altura de ello”.

“No estamos para probaturas. Tenemos ganas de que llegue el partido de Múnich. Desde que pitó, queremos probar de lo que somos capaces en el Allianz. Antes nos tenemos que centrar en mañana, el partido del miércoles empieza mañana. Habrá que hacer un gran partido. Tenemos cuatro días para recuperarnos y en la mente de todos está dar lo mejor. Es el único objetivo. Sacar un equipazo y hacer un gran partido”.

Se ha hablado mucho en las últimas semanas de que a algunos jugadores parece que les ha faltado el compromiso. “No no, en absoluto. No soy una persona que le guste desgranar tácticamente que buscamos aquí. Es importante el querer salir a tener una gran actitud, un gran compromiso. El talento está ahí y es maravilloso. Pero para ganar partido no nos vale solo con el talento. De vez en cuando sí, pero si queremos ser regulares, necesitamos más que talento”.

Le preguntaron por tres nombres propios de cara al partido contra el Girona. "Jude y Militao van a ser titulares y Mendy dispondrá de minutos", comentó al respecto.

El momento de Camavinga

El francés ha sido señalado en los últimos tiempos porque no termina de dar ese paso adelante desde que llegó al Madrid. Arbeloa salió en su defensa. “Camavinga conmigo ha jugado bastante. Más que en el primer tramo de la temporada. Fue titular y será titular mañana. Lo considero importante para mí y para el club. Ha demostrado muchas veces que clase de jugador es y tiene la confianza de todo el mundo en el club y, por supuesto, del entrenador”.

"Cada entrenador le pide diferentes cosas. Tiene un físico privilegiado, manejo de balón. Tiene unas grandes condiciones. Estoy contento con su rendimiento. Quiero que mejore, que entienda que le pedimos dentro del campo. Seguirá siendo importante en el futuro”.