Jorge Morán 07 ABR 2026 - 22:53h.

El Real Madrid la tuvo de todos los colores en el Bernabéu

El ingenioso truco de Vinicius para protestar sin llevarse la amarilla estando apercibido

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El Bayern demostró en el Bernabéu que también sabe sufrir para ganar la Champions League. Los de Vicent Kompany vencieron ante un Real Madrid que no paró de intentarlo, con varias ocasiones falladas en un duelo entre dos gigantes de Europa que se golpearon de todas las maneras. Pese a ello, el duelo se decidirá en el Allianz Arena.

Partido de ida y vuelta en el Bernabéu

Desde el inicio el Bayern de Münich dejó claras sus intenciones, con una presión alta que generó varias ocasiones en los primeros minutos. Dos de ellos llegaron desde el córner, con Kimmich intentando un gol olímpico o Gnabry buscando una chilena tras varios remates en el área. Pero fue Upamecano el que tuvo la más clara en el minuto ocho.

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Kimmich puso el balón blandito al segundo palo, dónde apareció Kane para dejarla en el centro del área buscando que el francés marcara a placer. Pero esto no ocurrió. Upamecano remató horrible cuando Lunin ya estaba vendido y fue Carreras el que la salvó en la línea de gol.

Un fallo que levantó al Bernabéu, que empujó a sus jugadores en busca de la primera ocasión. Y así llegó. Tras una pérdida del Bayern en un mal saque de Neuer, Güler recuperó y filtró para Mbappé, quién se plantó sólo ante el alemán fallando en un mano a mano clarísimo. Tan sólo un minuto después y tras una contra de los blancos, Kylian conectó con Vinicius, que se escoró y buscó la portería con un disparo lejano que detuvo el portero alemán con una gran estirada.

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Un partido sin un respiro para ambos equipos. Cuando uno golpeaba, el otro respondía, como ocurrió en el minuto 29. Thiago Pitarch, como ocurrió ante el City, protagonizó la pifia de la primera mitad perdiendo un balón en el área ante la presión de Gnabry. El alemán, con todo para marcar, falló ante Lunin, que salvó con su brazo derecho cuando ya se cantaba el gol. Y en la siguiente jugada fue Mbappé quién estuvo a punto de abrir el marcado con un derechazo ante el que sacó una mano increíble Neuer.

Y cuando la primera mitad parecía que se marchaba sin goles (sorprendentemente) para ninguno de los dos equipos, apareció Luis Díaz. Después de una pérdida de Vinicius, que protestó mano de Olise, el balón llegó Gnabry, que dejó sólo al delantero colombiano para abrir el marcador en el minuto 40.

Mbappé y la esperanza del Bernabéu

Al comienzo de la segunda mitad y cuando muchos aficionados no se habían sentado en sus asientos, el Bayern puso el segundo en el marcador. Nueva pérdida de Vinicius en un mal pase ante Carreras, el balón llegó a los pies de Olise que encaró, se escoró a su pierna izquierda y dejó la pelota a un Kane que, sin apenas aparecer en el encuentro, puso el esférico en la portería con un disparo sutil desde fuera del área.

El Bayern cada vez se sentía más cómodo, mientras el Real Madrid no conseguía frenar a Olise que dejó la jugada de la noche. El francés pinchó un balón caído del cielo, sentó a Carreras y disparó de manera potente ante un Lunin que la detuvo muy fácilmente. Minutos después, y tras un error del ucraniano, Upamecano a punto estuvo de poner el tercero de cabeza en un remate que se marchó desviado.

Y cuando peor estaban los blancos, Vinicius casi recorta distancias. Gran balón en largo para el brasileño, que superó a Neuer y con todo para marcar falló su disparo a puerta vacía. Una ocasión que levantó al Real Madrid, que empezó a crear peligro en la portería alemana. Hasta dos ocasiones seguidas paró el guardameta del Bayern ante un Mbappé que lo intentó de todos los colores.

Pero a la tercera fue la vencida. Gran balón de Arnold al segundo palo en dónde apareció Mbappé para, con mucha tensión después de la parada de Neuer, recortar distancias y levantar a un Bernabéu que no dejó de creer en el empate. Unos últimos minutos en los que Kylian pudo empatar, pero en el que no la suerte de otros días y los blancos deberán remontar en el Allianz Arena para estar en las semifinales.