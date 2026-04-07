Uno por uno y notas del Real Madrid ante el Bayern, con seis notables y tres señalados

Fran Fuentes 07 ABR 2026 - 22:54h.

Así jugaron los blancos en la ida de cuartos de final frente al conjunto alemán

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El Real Madrid perdió frente al Bayern Múnich en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Los jugadores de Álvaro Arbeloa dejaron una primera parte muy mala, pero reaccionaron en la segunda mitad, tras el segundo gol muniqués, y lograron un gol que puede ser muy importante de cara a la vuelta en el Allianz Arena en busca de las semifinales. Ponemos notas a los jugadores blancos.

Andryi Lunin (4): Dejó un par de paradas importantes pero dio la sensación de poder hacer más en los goles, sobre todo en el segundo.

Trent Alexander-Arnold (7): Contuvo bien a Luis Díaz por su banda, mejorando sus prestaciones defensivas habituales. Además, llegó bastante a campo rival, dejando incluso un robo y disparo en tres cuartos y asistió con un pase espectacular a Mbappé cuando estaban dos abajo. Inmediatamente después perdió un balón peligroso cerca de su área que acabó en jugada de peligro del Bayern.

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Antonio Rüdiger (6): Bien controlando a Kane, que estuvo desesperado en la primera mitad y se alejó del área. Repelió todo lo que pudo y el británico tuvo que descolgarse para crear peligro. En la segunda mitad, con el partido roto, se hizo grande junto a Militao.

Dean Huijsen (4): No es capaz de quitarse la sensación de fragilidad. Pese a que dejó alguna conducción interesante, volvió a evidenciar problemas atrás.

Álvaro Carreras (0): Olise encontró una vía constante para hacer daño por su costado, y además rompió la línea de fuera de juego en el gol de Luis Díaz. Además, perdió el balón del segundo tanto, comiéndole la tostada Pavlovic en el centro del campo. Su espalda fue un foco de peligro continuo.

Fede Valverde (5): Abarcando mucho campo como de costumbre. Dejó un par de pases filtrados con mucho peligro, pero también perdió varios balones peligrosos en campo propio.

Thiago Pitarch (3): La exigencia del partido le pasó por encima. Muy enfocado en equilibrar las subidas de Trent, pero acabó corriendo detrás del balón casi constantemente.

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Aurélien Tchouaméni (6): Puso criterio con balón cuando lo tuvo el Real Madrid y se sumó a defender como un central más, aunque

Arda Güler (7): Muy eléctrico por el perfil izquierdo, sin miedo a batir líneas con sus pases incisivos y cambiando el juego cuando la jugada lo requería.

Vinicius Júnior (7): De lo más peligroso del equipo, no se cansó de intentar buscar la jugada personal, aunque por momentos se perdió intentando buscar el penalti.

Kylian Mbappé (8): Buscó el gol desde todas las posiciones y de todas las formas, y lo encontró al aprovechar un pase de Trent en boca de gol. Además bajó a defender en repetidas ocasiones por el costado izquierdo.

Jude Bellingham (7): El Real Madrid mejoró con su presencia, dejó varias conducciones peligrosas para dirigir las contras del equipo blanco.

Éder Militao (7): Dejó un par de acciones defensivas decisivas cuando el Real Madrid mejor estaba, e incluso llegó a asomarse al área rival con un tiro a puerta.

Brahim Díaz (6): Varias conducciones peligrosas para salir a la contra y sacrificio defensivo. Le faltó algo de acierto en el gesto técnico para alcanzar el notable.