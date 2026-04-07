Pablo Sánchez 07 ABR 2026 - 12:24h.

La posible revolución del Real Madrid en el mercado de fichajes con diez jugadores señalados para salir

Su nombre también suena en Francia

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Eduardo Camavinga fue uno de los grandes señalados de la derrota del Real Madrid ante el Mallorca. El mediocentro francés atraviesa una temporada irregular y no ha logrado encontrar esa estabilidad que necesita su equipo ni con Xabi Alonso ni de la mano de Álvaro Arbeloa. Todo ello provoca que los rumores sobre una posible salida vayan en aumento. A su vez, cada vez son más los equipos que suman el nombre del futbolista galo a sus respectivas agendas.

Desde que su rendimiento está en entredicho en el entorno merengue, diversos clubes han comenzado a tantear la posibilidad de firmarlo. Hace unos días se hablaba del PSG como posible destino, aunque la Premier League parece que sigue tomando ventaja en esta carrera. Precisamente el diario francés L'Equipe sitúa al Liverpool como otro de los interesados en su fichaje.

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El club inglés ya estuvo interesado en su fichaje hace un tiempo y ahora parece que esta posibilidad vuelve a estar sobre la mesa. Camavinga tiene contrato con el Madrid hasta 2029, aunque para nada es intransferible, más aún después de las dudas que está generando en la presente temporada.

Ni el futbolista vería con malos ojos cambiar de aires ni el Madrid descarta esta posibilidad, aunque de momento no hay avances de ningún tipo al respecto.

Una temporada irregular

Desde que comenzó la temporada, Camavinga acumula 35 partidos con el Madrid. Más allá de los números, lo cierto es que no está siendo una temporada sencilla para él. Las lesiones también han jugado en su contra. Comenzó el curso con problemas físicos en uno de sus tobillos y en diciembre volvió a padecer esta lesión, algo que le tuvo fuera durante varias semanas. Hasta un problema dental impidió que jugara algún partido recientemente.

De lo que suceda en el tramo final de año y de su rendimiento en esta época clave que se avecina puede depender también su futuro en la casa blanca.