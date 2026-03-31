Fran Duarte 31 MAR 2026 - 16:26h.

Camavinga ha desvelado el trato de Arbeloa con sus jugadores desde que llegó al banquillo

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Álvaro Arbeloa ha roto por completo todos los esquemas en apenas tres meses. Lo cierto es que en este tiempo el salmantino ha podido cambiar varias cosas y, aunque queda mucho trabajo por delante, las impresiones en el madridismo son muy positivas después de eliminar al Manchester City y tras la victoria en el último derbi madrileño. Su método es sencillo: hacer que los jugadores estén contentos para que rindan mejor. Hasta les prepara regalos al terminar los entrenamientos, tal y como ha desvelado Eduardo Camavinga en una entrevista con ESPN.

Camavinga desvela los premios de Arbeloa

El centrocampista francés reconoce que ha habido muchos cambios desde que pasaron de tener a Xabi Alonso a entrenar con Arbeloa. El nuevo míster se parece mucho más a Ancelotti y viene de la misma escuela de ‘gestores’. “Arbeloa tiene el mismo espíritu que Ancelotti. Nos da mucha libertad y habla con el jugador. A veces viene con regalos después del entrenamiento… donuts, Oreo. A este tipo de jugadores solo hay que hacerlos felices. Cuando estás feliz, tus pies hacen lo que quieren”, confiesa el centrocampista del Real Madrid, ahora concentrado con la selección gala.

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Una muestra más de lo que quiere conseguir Arbeloa en este Real Madrid. Él, como futbolista que también vistió la camiseta del Real Madrid, es consciente de la calidad que hay que tener para acabar en el club blanco. Por eso se desmarca tanto de ese tipo de entrenador metódico que encima mucho a los futbolistas. El propio entrenador reconoce que tiene un sofá en su despacho por el que van pasando sus jugadores para tener conversaciones con él y que pueda ayudarles.

El cambio en el vestuario del Real Madrid

Arbeloa no es el único cambio que han notado. También se notan la ausencia de jugadores como Toni Kroos, Modric o Casemiro… “No somos como Kroos, Modric o Casemiro. Tenemos más potencia y velocidad. El fútbol también ha cambiado”, reconoce el francés. “Se han ido muchos jugadores y han llegado otros. Tenemos que construir un nuevo equipo”.

Vinicius como compañero

El francés habló de lo que significa jugar con jugadores como Vinicius, con quien guarda una gran amistad fuera del terreno de juego. “Es muy emocional. La gente ve cuando grita y piensa que es un problema, pero no lo conocen. Siempre ayuda a los jóvenes. Cuando llega un jugador nuevo, es el primero en acercarse”.