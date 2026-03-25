Pablo Sánchez 25 MAR 2026 - 13:48h.

Reflexión en el Real Madrid sobre el mediocentro que ficharán en verano

Solo hay tres piezas ausentes

Compartir







El trabajo en la ciudad deportiva no cesa. Pese a la cantidad de jugadores que se encuentran con sus respectivas selecciones, el Real Madrid volvió al trabajo para preparar con mimo la fase decisiva de la temporada, con la pelea por LaLiga y los cuartos de la Champions como objetivos a corto plazo. Los blancos han padecido un arsenal de lesiones en las últimas semanas, aunque las buenas noticias siguen llegando desde la enfermería.

Cada vez son menos los jugadores del Madrid lesionados. Este martes, Militao completó toda la sesión y Dani Ceballos comenzó a trabajar con el grupo. Dos síntomas muy positivos para que ambos vuelvan a escena cuanto antes. En estos momentos, los únicos ausentes por diversas lesiones son Rodrygo, Mendy y Courtois.

PUEDE INTERESARTE Los motivos del cabreo de Mbappé con el Real Madrid tras el error en el diagnóstico de su rodilla

Una temporada marcada por las lesiones

Uno de los mayores castigos que ha recibido el Madrid en lo que va de temporada tiene que ver con las lesiones. Durante el año han caído muchas piezas en combate, tantas que en más de una ocasión Arbeloa se ha visto obligado a completar la convocatoria con multitud de jóvenes.

Ferland Mendy, Carvajal, Rüdiger, Trent, Mbappé, Bellingham, Rodrygo, Courtois. Todos ellos han pasado por la enfermería antes o después. Ahora, con la temporada entrando en su fase decisiva, la enfermería comienza a aliviarse.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid aprieta para renovar a Vinicius y el gobierno de Arabia Saudí se mete en su fichaje

En cuanto al futuro, el club parece haber cambiado la estrategia de mercado en materia de fichajes. Si antes se buscaban jugadores jóvenes y con proyección, ahora el prototipo a seguir es el de jugadores jerárquicos, que puedan aportar experiencia al grupo.