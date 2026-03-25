Los motivos del cabreo de Mbappé con el Real Madrid tras el error en el diagnóstico de su rodilla

Miguel Casado 25 MAR 2026 - 10:59h.

El francés estuvo molesto con el equipo por su mal diagnóstico

Mbappé jugó 12 partidos y 80 días lesionado tras el error del Real Madrid

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La polémica con la rodilla de Kylian Mbappé no cesa en el Real Madrid y las informaciones que se han conocido en las últimas horas colocan el foco en la relación entre el francés y el club. El periodista Daniel Riolo reveló en el programa 'After Foot' de RMC que los médicos del club blanco se confundieron de rodilla a la hora de diagnosticar la lesión, un fallo tan sorprendente como peligroso para la integridad física del '10'.

El capitán de la selección francesa ha estado molesto con la entidad por haber puesto en peligro su presencia en el Mundial de este verano y, en general, su carrera. Por ello, vamos a repasar todos los detalles de la historia y los motivos exactos del cabreo del jugador.

El 7 de diciembre, un diagnóstico erróneo y varios parones

Las molestias en la articulación izquierda de Mbappé aparecieron el pasado 7 de diciembre, cuando el Celta de Vigo visitó el Santiago Bernabéu. Kylian jugó los 90 minutos, pero tres días después no participó en el duelo ante el Manchester City.

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Entre medias, se sometió a pruebas médicas que, según interpretaron los especialistas madridistas, indicaban que no hay lesión. Al parecer, a Mbappé se le examinaron las dos rodillas y a la hora de consultar los resultados, se traspapelaron los informes. Surrealista, sí, pero ocurrió. El ex del París Saint-Germain fue guiándose por sus sensaciones, no forzó para superar ningún récord ni se borró de las noches importantes; tenía el 'OK' para jugar.

No lo hizo ante los de Pep, sí contra el Alavés el 14 de diciembre (1 gol), también en Talavera el 17 (doblete) y contra el Sevilla el 22 (otro gol), fecha en la que se produce un terremoto en el departamento médico del club. Tras el partido, los responsables del club se reúnen con Xabi Alonso y deciden apartar a Felipe Segura, hasta entonces máximo responsable, a un rol secundario.

La transición hasta la llegada de Niko Mihic no se completa hasta el primer entrenamiento con Álvaro Arbeloa. Mientras tanto, Segura sigue al frente y los blancos celebran un entrenamiento a puertas abiertas en la que se ve por primera vez a Mbappé tocándose la rodilla. Saltan las alarmas y L'Equipe destapa la lesión, que descarta prácticamente al crack para la Supercopa en Arabia.

Esa misma mañana, tras la información publicada por el club galo, el club emite un parte médico que habla de "esguince en la rodilla izquierda". Kylian no juega contra el Betis el primer partido del año, ni viaja para la semifinal ante el Atleti. Pero sí para el Clásico de la final, donde juega 14 minutos.

Tras el relevo en el banquillo -y en el despacho médico-, Mbappé tampoco está en la eliminación copera ante el Albacete, cuando las críticas por 'borrarse' se incrementaron. Encadena después seis partidos completos -con 9 goles- hasta volver a parar en la visita de la Real Sociedad. Juega ante el Benfica en Da Luz y en El Sadar, partidos en los que deja evidencias de no estar al 100% y, entonces, llega el parón definitivo. Se dan cuenta de que algo pasa porque las molestias no remiten.

Su visita a Francia telegrafiada no era la primera

Durante esta pausa, el canterano del Mónaco viaja a París para hablar con especialistas de su confianza acerca de sus problemas físicos. Él sigue con la mosca detrás de la oreja pese a que en la entidad blanca no aprecien ninguna lesión.

Pero, tal y como podemos saber en ElDesmarque, no es su primer viaje a Francia. Mbappé quería una segunda opinión y entre tanta crítica en torno a su figura, el 2 de marzo se desliza en los medios su 'escapada'. Pero su visita a la capital gala no surte el efecto esperado a nivel mediático, pues las fotografías junto a Ester Expósito dan la vuelta al asunto: la opinión pública considera que el francés no está preocupado por su nivel deportivo, sino que ha viajado por ocio.

Sin embargo, la información es que en Francia le dieron el diagnóstico acertado, pusieron solución al asunto y le marcaron los plazos para su regreso, que llegó ante el City en la vuelta de los octavos de Champions.

Tras 47 minutos la semana pasada, ahora se ha concentrado con el combinado nacional francés y en la semana de parón, su nombre está más presente que nunca en Madrid por todo este jaleo y enfado con su club. Eso sí, la intención es que no vaya a más: zanjó el tema en entrevistas recientes, está recuperado y comprometido con el Real Madrid.