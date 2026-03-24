La intrahistoria de lo ocurrido con la rodilla de Kylian Mbappé y el Real Madrid

Jorge Morán 24 MAR 2026 - 21:16h.

El Real Madrid tuvo una confusión a la hora de analizar su lesión

En Francia deslizan que "el Real Madrid examinó la rodilla equivocada de Mbappé"

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Polémica en Francia con lo ocurrido con Kylian Mbappé. Y no es para menos. El delantero ha vivido sus peores semanas con la camiseta blanca después de las críticas recibidas por su recuperación en París, pero todo tenía una explicación que no deja bien parado al Real Madrid. Según lo publicado por los medios franceses, y que ha podido confirmar ElDesmarque, la entidad madridista se confundió de rodilla a la hora de revisar su lesión, 'obligándole' a jugar cuando no estaba al 100%.

A finales de año, Kylian comenzó a sentir unos dolores en su rodilla derecha que le apartaron durante varias semanas de los terrenos de juego. Una lesión de la que tuvo una recaída hace un mes y que provocó la marcha del francés a París para conocer una segunda opinión médica. Un viaje en mitad de temporada que, unido a su 'pillada' con Ester Expósito, generaron la ira de los madridistas.

La 'equivocación' del Real Madrid con la rodilla de Kylian Mbappé

Según las informaciones de ElDesmarque, tras las primeras molestias, Kylian Mbappé empezó a sentir de nuevo un dolor en su rodilla derecha, a lo que el club blanco respondió realizándole una radiografía. Después de comprobar que no existía nada grave en su articulación, el Real Madrid decide comparar ambas rodillas con una nueva radiografía. Y aquí es dónde ocurre la equivocación.

La entidad madridista, por error, analiza la rodilla 'sana' y decide que Kylian está en óptimas condiciones de competir. Mbappé juega los siguientes partidos, pero sigue sintiendo unas molestias en su rodilla, generando un runrún en su entorno y provocando la marcha a París para una segunda comprobación.

Al llegar a la capital francesa y después de someterse de nuevo a unas pruebas, el servicio médico comprueba que en realidad sí existe una lesión en su rodilla derecha. Tras consultarlo con el Real Madrid, deciden conjuntamente la hoja de ruta a seguir con la intención de que regrese en las mejores condiciones. Una situación que no sienta nada bien en el entorno del francés, quién filtra la información a la prensa, harta de toda la crítica hacia Mbappé. Una situación inusual que ha terminado con Kylian en el punto de mira de muchos de los aficionados.