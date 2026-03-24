En Francia deslizan que "el Real Madrid examinó la rodilla equivocada de Mbappé"

La prensa del país galo señala a los servicios médicos del club blanco: "Error garrafal"

La estadística que señala a Kylian Mbappé en el Real Madrid: "El que menos veces va"

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En Francia aún siguen dándole vueltas al 'caso Kylian Mbappé'. Una lesión de rodilla ha tenido apartado al delantero del Real Madrid durante las últimas semanas de competición, reapareciendo por fin en la vuelta ante el Manchester City y jugando otra media en el derbi del domingo ante el Atlético.

Desde el país galo incluso llegaron a temer que esa lesión fuera más grave y que se pudiera perder el Mundial 2026. Mbappé llegó a viajar a Francia en plena lesión para que le evaluaran médicos de confianza, dejando en evidencia unos servicios médicos del Real Madrid que quedaron algo señalados.

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La prensa que cubre la selección francesa también han señalado a los médicos del club blanco. "El error es tan garrafal que se comenta, en círculos autorizados, que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada de Mbappé", comentó el periodista Daniel Roilo en el programa 'After Foot' de RMC.

Kylian Mbappé deja atrás su lesión: "Me he recuperado al 100%"

Y es que lejos de agravar la lesión, la realidad muestra a un Mbappé sonriente y recuperado para este parón de selecciones. Ha acudido a la concentración y viajará con el resto de compañeros a Estados Unidos para disputar los amistosos ante Brasil y Colombia, preparatorios con vistas al Mundial 2026.

El propio jugador, ya desde su país, también habló sobre su lesión y calmó las aguas: "La rodilla está bien, va a mejor. Hubo bastante especulación y se han dicho cosas falsas, pero estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar. Quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid".

"He preparado los dos últimos Mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto por mi club. Este año lo voy a hacer igual. Espero ganarlo también. Me he recuperado al 100%. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial", agregó desde la concentración.