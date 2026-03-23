Jorge Morán 23 MAR 2026 - 22:33h.

El francés habló sobre las críticas por su recuperación

Ester Espósito, en un palco VIP del Bernabéu para ver a Mbappé en el derbi

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Kylian Mbappé ya se ha unido al resto de sus compañeros en la concentración de la selección francesa. Aunque la afición sigue con muchas dudas sobre su estado actual, el delantero del Real Madrid asegura estar recuperado al 100%, como demostró en los minutos que disputó frente al Manchester City o el Atlético de Madrid. Y aprovechando su llegada a Francia, el '10' ha querido responder a los críticos por su elección a la hora de su plan de recuperación.

El futbolista francés tuvo que parar antes de la eliminatoria contra el City por una recaída en su lesión de la rodilla derecha. Ante esta situación, Mbappé se marchó a París, en busca de una segunda opinión distinta a la del equipo médico del Real Madrid. Un viaje en el que aprovechó para comenzar un 'romance' con la estrella española, Ester Expósito, en una situación que cabreó al madridismo.

Kylian Mbappé responde a las críticas por su recuperación

Y después de las críticas recibidas, Mbappé ha dicho basta. Ha sido durante un acto con la selección francesa, en dónde respondió a todos los haters que hablaron sobre su lesión y el método elegido para su recuperación. "Estoy recuperado al 100%", comenzó asegurando el francés. "Tuve la oportunidad de encontrar un buen diagnóstico en París y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial", explicó.

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Suplente en el derbi (jugó 26 minutos) y ante el Manchester City (jugó 21'), el francés ha dejado claro que los dolores se han disipado. "La rodilla está bien, mucho mejor", aseguró el delantero del Real Madrid, que respondió a todos los que hablaron.

"Va bastante bien, aunque sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un deportista de alto nivel, estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento", señaló. Francia jugará dos amistosos en este parón, ante Brasil y Colombia, en dónde habrá que ver los minutos que dispute el futbolista del Real Madrid.