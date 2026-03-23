Ángel Cotán 23 MAR 2026 - 20:18h.

El exportero profesional destaca una evolución en el técnico

Thiago Pitarch consigue ganarse al vestuario del Madrid tras hacerse un hueco en el once: “Mi hermano pequeño”

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MadridÁlvaro Arbeloa parece haber dado con la tecla. Tras aterrizar en el primer equipo en un contexto de dudas, el técnico del Real Madrid sumó el pasado domingo otro triunfo importante a su cuenta particular. Ante el Atlético de Madrid, el equipo blanco se llevó el gato al agua y se niega a tirar la toalla en su persecución al líder. Un crecimiento desde el banquillo que ensalza Miguel Ángel Moyá.

El que fuera portero colchonero durante cuatro años puso en valor la evolución de Arbeloa. Desde su gestión en el campo hasta su lenguaje corporal, aunque hizo especial hincapié en el aviso que el técnico madridista está mandando a dos de sus estrellas como son Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Este lunes, el ahora tertuliano reflexionó sobre esta cuestión en El Tercer Tiempo de Movistar Plus.

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Miguel Ángel Moyá aplaude el aviso de Arbeloa en el Madrid

En su análisis de la victoria merengue sobre el Atlético, el que fuera portero profesional puso en valor la meritocracia por la que está apostando Arbeloa: "Creo que es un buen mensaje a navegantes el que haya usado la meritocracia. Parece que llegaba como gestor, hombre de la casa que iba a apaciguar ánimos, pero ha tenido ya decisiones de entrenador importante. Creo que está asentado en ruedas de prensa, el banquillo... se le veía gesticular muy poco y ahora está más intervencionista a nivel de lenguaje corporal".

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Entre esas decisiones está el aviso que el entrenador del Madrid ha mandado con sus alineaciones a pesos pesados como Mbappé y Bellingham. Así lo expuso Moyá: "Hay decisiones como por ejemplo Fran García, que llevaba mucho tiempo sin jugar, Carreras ya estaba apto para este partido... jugó Fran García. Pitarch, titular a pesar de que Camavinga también ya estaba otra vez hábil. Y esto manda un mensaje a jugadores como Bellingham y Mbappé, el segundo evidentemente es titularísimo cuando esté al cien por cien por todos los goles que ha hecho, pero te dice: cuidado, porque la gente que igual no contaba desde el inicio, el entrenador está pegando pequeños golpes sobre la mesa apuntando a quien realmente tiene el mérito y el rendimiento".

El ahora tertuliano cerró su exposición mostrando el aspecto positivo que buscar el entrenador: "Entonces, esto tiene que activar a Bellingham, que está a punto de llegar de nuevo, y a Mbappé que ha estado unos partidos fuera. Crea un ecosistema de competitividad dentro de la plantilla que a lo mejor en otro momento no había".