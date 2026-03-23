Saray Calzada 23 MAR 2026 - 16:49h.

Thiago Pitarch ha conseguido ganarse a sus compañeros en el Madrid

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El Real Madrid se ha ido al parón de selecciones con la victoria en el derbi ante el Atlético de Madrid y con la confirmación de una mejoría en el equipo que se venía viendo en las últimas semanas. Una de las claves de este momento es que han sido un bloque sólido y la apuesta por los canteranos ha sido clave. El que más se ha afianzado ha sido Thiago Pitarch. El centrocampista jugó la eliminatoria ante el Manchester City y también contra los colchoneros. Arbeloa le ha puesto por delante de jugadores que en teoría tendrían que ser titular como Eduardo Camavinga o Franco Mastantuono.

El internacional español ha cosechado seis titularidades seguidas. Ahora falta por ver si después del parón, con el regreso de Jude Bellingham sigue teniendo la misma presencia en el campo o su papel se va diluyendo. Lo que está claro es que el jugador ha caído de pie en el verde y en el vestuario porque sus compañeros se han rendido a él tras el partido ante el Atlético de Madrid.

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El vestuario del Madrid se vuelca con Thiago Pitarch

Thiago Pitarch subió varias fotos del encuentro a sus redes sociales y han sido varios los jugadores del Real Madrid los que han comentado la publicación. "Mi hermano pequeño", decía Trent; "Sigue así", le comentaba Dean Huijsen o "top", le puso Antonio Rüdiger.

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El centrocampista ha sido un despliegue de físico y estabilidad en el centro del campo en estos minutos que ha disputado con el primer equipo del Real Madrid. Su valor en el mercado en estos pocos partidos que ha disputado se ha disparado.

Para Arbeloa, el regreso de Jude y Kylian Mbappé es un bendito problema y tendrá estos días para pensar cómo encajar todas las piezas. La de las estrellas y de las perlas blancas que vienen pisando fuerte.