Thiago Pitarch toma su primera gran decisión para triunfar en el Real Madrid

Jorge Morán 16 MAR 2026 - 17:29h.

El canterano ha sido la gran noticia del Real Madrid esta temporada

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La gran cantidad de bajas en el Real Madrid ha sido aprovechado por su cantera. Con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, los jóvenes futbolistas han tenido una mayor importancia dentro del primer equipo e incluso ante el Elche el club blanco acabó jugando con siete futbolistas formados en Valdebebas. Y aunque alguno de ellos ya ha dejado buenas sensaciones, como los casos de Manuel Ángel o Daniel Yáñez, el que más impacto ha tenido ha sido Thiago Pitarch.

Ante el Manchester City el mediocentro fue de lo más destacado de su equipo, no sólo a la hora de crear juego, sino en labores defensivas, siendo el segundo futbolista que más corrió en todo el campo. Un impacto que no sólo es palpable dentro del terreno de juego, sino también fuera, en dónde Pitarch ha pasado de prácticamente desconocido a ser una estrella del futuro del Real Madrid.

Thiago Pitarch y su salto mediático

Llegado en el año 2023 desde la cantera del Leganés, Pitarch no era uno de los jóvenes canteranos más conocidos para la afición del Real Madrid. "Es un jugador que ha pasado un poco de puntillas, no tuvo la fama o el impacto mediático de otros canteranos, pero si era de esos jugadores que los compañeros respetaban mucho, por su forma de jugar, pero evidentemente también era muy trabajador", desvela Jorge Picón.

Un futbolista que está apareciendo en los focos, pero que no ha dejado de ser él mismo. "Hablan muy bien de él dentro de la cantera y me dicen que a pesar de lo que le está pasando, él sigue muy metido en el ambiente de cantera, sigue con esa humildad", desveló el periodista en ElDesmarket.

Pero el impacto de Thiago también ha llegado a los negocios y ya hay muchas agencias de representación que se están acercando a su entorno. "Va a dejar su agencia, N29, la agencia de Naldo un ex jugador brasileño. Hay varias agencias detrás, seguro que muy pronto se anuncia alguna de ellas. Esto indica que va a coger cierto peso", zanjó.