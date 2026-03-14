Álvaro Arbeloa termina con siete canteranos del Real Madrid ante la amenaza de una sanción

Pablo Sánchez 14 MAR 2026 - 23:00h.

Tremendo choque entre Sangaré y Camavinga: el jugador del Elche sale mareado

Las bajas volvieron a castigar al conjunto blanco

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El Real Madrid completó una semana perfecta que concluye con dos victorias ligueras y la goleada en la ida de los octavos de Champions frente al Manchester City. Este sábado, los blancos superaron con holgura al Elche en un duelo marcado por la cantidad de chicos de la casa que tuvieron minutos sobre el terreno de juego. Hasta siete canteranos estuvieron en el verde en el segundo tiempo, una decisión de Arbeloa ante las numerosas bajas que para nada puso jaque el partido para el conjunto merengue.

Arbeloa salió de inicio con Courtois en portería, Carvajal, Rüdiger, Huijsen y Fran García en defensa, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni y Camavinga en la medular y Brahim y Vinicius en ataque. El once ya presentaba varios hombres de la casa -con más o menos recorrido- pero las sorpresas llegarían en la segunda parte.

El técnico blanco quiso dar refresco a algunos titulares y sumó un puñado de jugadores de la casa al verde del Santiago Bernabéu. Gonzalo entró por Tchouaméni, Daniel Yáñez por Vinicius, Aguado por Rüdiger, Manuel Ángel por Brahim y Palacios por Pitarch, además de la sustitución de Arda Güler en detrimento de Fede Valverde.

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En total, el once estaba compuesto por siete jugadores del primer equipo -teniendo en cuenta que Carvajal, Gonzalo y Fran García tienen ficha del primer equipo- y cuatro del filial. Una cifra que Arbeloa tenía controlada en todo momento.

La temeridad del Real Madrid

Anteriormente la norma especificaba que, en un partido de LaLiga, hasta siete jugadores del primer equipo deben estar sobre el campo. Es decir, si cualquiera de estos siete futbolistas hubiese sido expulsado, al Madrid le hubieran dado el partido por perdido por alineación indebida. Sin embargo, todo cambió esta temporada. Ahora la ley marca que puede haber un máximo de cuatro jugadores sin ficha del primer equipo en el campo.

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La edad media ante el Elche

Con Thiago Pitarch como titular por cuarto partido consecutivo, sustituido para ser reservado para la cita del Etihad Stadium ante el City del martes, y entrando desde el banquillo con mucho partido por delante Diego Aguado, Gonzalo García, Dani Yáñez, Manuel Ángel y César Palacios, el Real Madrid se rejuveneció ante el Elche.

Arbeloa mantuvo en el campo a dos veteranos, Thibaut Courtois de 33 años y Dani Carvajal de 34. El resto de jugadores apenas superaba la veintena salvo Fran García (26). Eduardo Camavinga con 23 daba paso a jóvenes ya instalados en la elite a su corta edad, Huijhsen (20), Arda Güler y Gonzalo (21).

Todos los demás fueron jugadores del Castilla a los que Arbeloa dio paso en una apuesta sin precedente en las últimas décadas. El defesa de 19 años Diego Aguado 19, los centrocampistas de 21 Manuel Ángel y César Palacios, más el extremo de 18 años Dani Yáñez que inventó el pase del tercer gol. Provocaron que la media de edad del Real Madrid la última media hora del partido fuese de 23,3 años.