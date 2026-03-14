Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 20:23h.

También tuvo gestos afectuosos con Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior y Brahim Díaz

Álvaro Arbeloa suma otra baja de última hora en el Real Madrid y ya son 10

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Florentino Pérez quiso estar cerca del equipo antes del compromiso liguero del Real Madrid frente al Elche CF. El presidente blanco apareció en la llegada del autobús al Estadio Santiago Bernabéu para saludar uno a uno a los jugadores convocados y al cuerpo técnico en un ambiente distendido.

La escena dejó varios momentos cercanos entre el máximo mandatario del club y algunos protagonistas del vestuario, especialmente con el técnico Álvaro Arbeloa y con Federico Valverde, uno de los grandes nombres de la semana en el equipo blanco.

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Conversación y sonrisas con Arbeloa

El primero en encontrarse con Florentino fue el entrenador del conjunto blanco, Álvaro Arbeloa. El presidente se detuvo unos segundos para hablar con él antes de que el equipo entrara en los vestuarios.

Ambos intercambiaron palabras entre sonrisas en una breve conversación que reflejó el buen ambiente que rodeaba al equipo antes del partido.

Tras ese momento, el resto de jugadores del Real Madrid fueron pasando uno a uno para saludar al presidente, en una convocatoria marcada por las numerosas bajas que obligaron a contar con varios futbolistas de la cantera.

Felicitación especial a Valverde tras su noche europea

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Florentino se encontró con Federico Valverde. El presidente quiso felicitar personalmente al centrocampista uruguayo por su espectacular actuación ante el Manchester City en la UEFA Champions League.

Valverde firmó el primer triplete de su carrera en el partido de ida de los octavos de final, una actuación que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas de la semana en el fútbol europeo.

Florentino también tuvo gestos cercanos con otros futbolistas como Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior y Brahim Díaz, con quienes se abrazó e intercambió algunas palabras antes de que el equipo se dirigiera al vestuario.