Joaquín Anduro 13 MAR 2026 - 23:21h.

Arbeloa reflexiona sobre las cualidades de Manuel Ángel y su físico

El padre de Manuel Ángel conmueve al madridismo tras su debut en Champions: "Quitarte un hijo, duele"

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La situación en el Real Madrid ha cambiado en el aspecto emocional después de la goleada por 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de la Champions League que provoca que el partido ante el Elche tenga menos tensión a la hora de un posible recibimiento del Santiago Bernabéu con silbidos como ya ha pasado este año. Álvaro Arbeloa, mirando también a la vuelta en el Etihad, podría realizar rotaciones en el choque de LALIGA EA Sports entre las que Manuel Ángel, que representa el cambio madridista, aspira a su primera titularidad.

El futbolista de Albaida del Aljarafe es uno de los varios canteranos a los que el salmantino ha dado la oportunidad en los últimos encuentros. Las bajas madridistas han abierto la puerta a que algunos de los jugadores que brillaron con el Castilla bajo las órdenes del técnico merengue puedan gozar de minutos con el primer equipo.

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Thiago Pitarch ha destacado incluso como titular y, junto a él, también ha tenido ya la oportunidad de llamar la atención del gran público Manuel Ángel. Ya son tres encuentros los que ha tenido el sevillano con los mayores en tres competiciones distintas, sumando el envite en Albacete de Copa del Rey, la visita al Celta en LALIGA EA Sports y el choque frente al Manchester City del pasado miércoles en Champions League.

Incluso en el duelo de Balaídos fue decisivo con un robo de balón a Fer López ya con el partido a punto de terminar que desembocó en el gol de Fede Valverde. Precisamente, ambos podrían ahora compartir centro del campo si Arbeloa apuesta por darle la oportunidad al canterano de partir de inicio en el partido contra el Elche con el que los blancos buscan seguir la estela del Barça en el liderato.

Arbeloa destaca las cualidades de Manuel Ángel

Ni siquiera el físico es un problema para el internacional sub 19 y, por ello, el entrenador del Real Madrid ha reflexionado así sobre él en la rueda de prensa de este viernes: "Manuel Ángel, para mí, el tamaño que tiene es el de su corazón, que es un corazón enorme. Yo he tenido mucha suerte en mi carrera futbolística de jugar con futbolistas maravillosos. Hemos sido campeones del mundo y de Europa con gente que no pasaba del 1,70 y nadie se preocupaba de si eran grandes, bajos o cómo eran: eran jugadores sensacionales. Y tienes que serlo en un fútbol en el que soy consciente, ya lo vimos el otro día contra el Manchester City, con futbolistas con un físico excepcional, sensacional".

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"Pero creo que Manuel Ángel no va a tener problemas en ser un jugador de élite, ni en ser un jugador de Primera División por el físico, porque es un chico muy valiente. Vimos también en Vigo cómo ganó ese duelo en el suelo. Un jugador con un desparpajo excepcional, ambidiestro, sale por los lados, con mucha calidad técnica, con mucha movilidad y, bueno, para mí no voy a decir que es uno de mis ojitos derechos, que lo es, pero es un chico en el que creo mucho. Los minutos del otro día no eran fáciles y lo hizo muy bien porque además tiene mucho trabajo, así que ojalá pueda seguir teniendo minutos y demostrando el gran jugador que es", finalizó Álvaro Arbeloa.

Una defensa que contrasta con la tónica del Real Madrid durante los últimos años en el mercado de fichajes, priorizando futbolistas de un corte más físico. El mundo del fútbol está en constante cambio y los estilos son cíclicos llevando a que jugadores como Manuel Ángel puedan tener su sitio reivindicando a esos bajitos que, como recordaba Arbeloa, llevaron a España a la mejor época de su historia.