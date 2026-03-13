Endrick se transforma en el Olympique de Lyon para encajar en el once del Real Madrid

El brasileño está jugando en el costado diestro durante su etapa en Francia

El Big Data confirma la gran mejoría de Endrick en el Olympique de Lyon: crece en eficacia y compromiso defensivo

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Endrick volvió a ser determinante este jueves para el Olympique de Lyon. El delantero brasileño anotó ante el Celta de Vigo el gol del empate en los últimos minutos de la ida de los octavos de final de la Europa League, dejando todo por decidir para el duelo de la semana que viene.

En Balaídos, como en los otros once partidos que ha jugado con el club galo, apareció por la banda derecha, en una posición distinta a la que nos tenía acostumbrados en el Real Madrid. Cerca de la línea de cal, y obviamente del área, pues tiene siempre el gol entre ceja y ceja, el cambio del futbolista ha sido mayúsculo y esa transformación puede abrirle un camino muy interesante en su vuelta al Santiago Bernabéu.

El deseo de Endrick es triunfar como merengue y salvo sorpresa mayúscula regresará el próximo verano a Chamartín para quedarse. Pero quiere hacerlo con protagonismo. Y para ello, con Vinicius y Mbappé inamovibles en la línea ofensiva, su oportunidad parece estar en ese costado diestro que tan buenas noticias le está deparando en el país vecino.

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Así lo cree la afición blanca, que en redes sociales ya se ha maravillado con el jugador y su capacidad de "expandir su juego y aprender a ser útil en varias posiciones para un beneficio futuro en el Madrid".

El análisis del Big Data del nuevo Endrick

Como se puede ver en los gráficos disponibles a continuación, el 'nuevo' Endrick ha comenzado por cambiar su posición. Si con la camiseta del Real Madrid [la izquierda] su incidencia en el juego llegaba en un 22% de las ocasiones en el espacio interior y cercano al área, ahora, en Lyon [a la derecha], ha reducido mucho su presencia ahí (un 8%).

Sin embargo, el carril de la derecha, siempre a partir del primer tercio, recoge ahora más del 50% de su actividad. Y los resultados de esa modificación, a la vista está, han sido muy positivos. Toca más el balón, remata mucho más y envía más balones a la olla.

Ya en los tres partidos que jugó antes de Navidad con el Real Madrid dejó claras muestras de que desde la banda podía generar mucho más. Estos mapas, que recogen la peligrosidad generada con sus envíos o conducciones, reflejan que las situaciones de gol que nacían de sus botas, llegaban desde ahí.

Más goles y más remates jugando por la banda derecha

A tres goles que aparecen reflejados en la siguiente infografía, hay que sumarle otro de Endrick en la Copa de Francia y uno de penalti ante el FC Metz. Cinco goles en Francia, pero, sobre todo, más intentos. 26 remates en estos dos meses y medio, aprovechando su potencia en la pierna izquierda para internarse y buscar portería, como hizo en Vigo.

Además, el xGOT (la peligrosidad en los disparos a puerta, que tiene en cuenta el lugar de la portería al que el jugador manda el balón, la potencia y la altura, entre otras facetas), ha dado un salto abismal: del 0,8 que ostentaba en Madrid, al 4,2 en Lyon.