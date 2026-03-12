El Celta salva un empate ante el Lyon con un hombre menos por la expulsión de Borja Iglesias

Celia Pérez 12 MAR 2026 - 23:03h.

El Celta empató este jueves por la noche ante el Olympique de Lyon en el partido de ida de octavos de final de Europa League que se disputó en Balaídos. El cuadro celeste se adelantaron por medio de Javi Rueda, pero la expulsión de Borja Iglesias acabó lastrando a un equipo que acabó cediendo en el tramo final con el tanto de Endrick.

Fue una primera mitad intensa con ocasiones para los dos equipos. La primera llegó con un centro de Endrick que Tolisso cabeceó alto y luego una de Kango que Nartey la cruzó demasiado. El Celta se hacía con el balón y trenzaba, pero la primera celeste no llegó hasta el 17' con un disparo de Borja Iglesias que atrapó Greif sin demasiados problemas.

En la siguiente no falló y en el 25', Javi Rueda batió la portería del Lyon. Iago Aspas puso un balón al espacio para Vecino, que avanzó rompió líneas y abrió para la carrera de Williot en banda. El sueco sacó un centro al área para la llegada del lateral, que no falló ante Greif. La reacción francesa llegó con cañonazo de Endrick que se fue al lateral de la red.

Aún hubo tiempo para más antes del descanso, Borja volvió a tener otra y de nuevo se encontró con el meta del cuadro francés y Endrick a punto estuvo de rematar un centro de Morton al que se anticipó Radu.

Tras el paso por vestuarios, no comenzó bien para el Celta, que sufrió la expulsión de Borja Iglesias tras ver la segunda cartulina amarilla. A partir de ahí le tocó sufrir ante la presión rival. Radu lució una gran mano a Morton, Kango estrelló el esférico en el palo y el rumano volvió a lucirse para sacar un cabeceo de Yaremchuck en el tramo final. Ya en el 87' llegó el tanto del Lyon con un disparo de Endrick que Radu no acierta a detenerlo y el esférico acaba dentro de su propia portería.